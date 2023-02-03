Как разбудить спящие почки орхидеи: экспресс-метод

Трудно найти комнатное растение более капризное, чем орхидея. Разбудить спящие почки очень сложно, в связи с чем эксперты иногда предлагают радикальные методы.

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Согласно последним исследованиям, орхидея хорошо реагирует на "полив льдом". Трех кубиков льда, положенных на стружку коры или мох-сфагнум, в которых растет растение, будет вполне достаточно. Но чтобы заставить орхидею зацвести, следует создать соответствующие условия. OBOZREVATEL подобрал самые действенные методы, которые помогут разбудить спящие почки.

Режим освещения

Эксперты советуют искусственно снизить продолжительность светового дня для растения. Сделать это очень просто, достаточно лишь переставить горшок в затененное место. Ни в коем случае не ставьте орхидею в полную тьму, такой стресс ей точно не пойдет на пользу.

Перепады температуры

Важно, чтобы температура, в которой растет орхидея, не опускалась ниже 16 °C. Весной, когда потеплеет, растение можно выносить на свежий воздух – во двор или балкон. Следите, чтобы температура не поднималась до слишком высоких показателей свыше 25°C, жару орхидея переносит тяжело.

На свежем воздухе орхидея будет получать больше углекислого газа, что повлияет на развитие корней, рост листьев и появление цветоносов. Температурные перепады можно устраивать в течение 1-2 недель.

Влажность и удобрения

Чтобы разбудить почки, эксперты советуют повысить уровень влажности. Следует регулярно опрыскивать растение, но контролировать качество и состояние субстата. Заливать растение водой точно не нужно.

Можно также добавить азотистые удобрения. Орхидея очень хорошо реагирует на цитрусовые удобрения, которые можно приготовить из сока или шкурок апельсина.

Искусственное стимулирование роста

Если вы опробовали все способы и все удобрения, а бутоны и дальше не думают цвести, испытайте метод искусственного стимулирования.

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Наносить пасту следует очень осторожно. Поднимите и снимите верхнюю чешуйку на почке, используя чистый инструмент. Ватной палочкой или зубочисткой нанесите тонкую прослойку пасты.

Избегайте попадания препарата на листья и корни орхидеи. Эксперты говорят, что уже через 2 недели можно будет увидеть цветонос.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что эксперты советуют откорректировать режим полива, увеличив интервалы. Например, если вы поливали орхидею каждые 4 дня, начните поливать каждые 8 дней.

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