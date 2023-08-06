Как распутать цепочку: быстрое решение распространенной проблемы

Цепочки – одни из самых популярных видов ювелирных украшений, но хранить их очень непросто. В сложенном виде они часто запутываются и могут порваться при попытке развязать узел. Отремонтировать такое украшение возьмется не каждая мастерская, особенно когда речь идет об очень тоненьких цепочках.

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К счастью, существует простой лайфхак, который поможет распутать цепочку. OBOZREVATEL узнал детали.

Главное правило при распутывании цепочек – ни в коем случае не тянуть их. Таким образом можно сделать узел только туже и усугубить проблему. Если спутанный участок расслаблен, лучше проталкивать цепочку внутрь узла и вытащить запутавшийся конец через ту же петлю, в которую он попал. Но делать это тоже нужно аккуратно и без лишних усилий.

Если же узел успел затянуться, на помощь может прийти вещество, которое смажет цепочку. К примеру, сливочное масло. Жирную субстанцию нужно нанести на спутанный участок и аккуратно погреть пальцами, чтобы масло растаяло и хорошо смазало узел снаружи и изнутри. Брать нужно небольшое количество масла – цепочка должна быть лишь слегка покрыта жиром.

Следующим шагом можно переходить к развязыванию узла. Для этого следует воспользоваться шпилькой или иглой, которой подцепляют запутанный фрагмент. Но, опять же, тянуть цепочку силой при этом нельзя. Лучше шаг за шагом нащупывать место, из которого узел можно будет, потянув, ослабить.

Когда узел будет развязан, цепочку останется почистить от остатков жира. Сделать это можно как обычным мыльным раствором, так и спиртом.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как почистить серебряные украшения, чтобы вернуть им блеск и при этом не поцарапать.

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