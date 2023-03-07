Как распознать зануду: признаки, которые выдают неинтересного в общении человека

Приобрести славу зануды очень неприятно. Это довольно сложные в общении личности, с которыми никогда не весело и не интересно. Но что если зануда – это вы? Если никто не смеется над вашими шутками и вас не спешат приглашать друзья, вам понадобится инструкция, как распознать зануду. В первую очередь, в себе.

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OBOZREVATEL публикует список признаков, которые могут указать этот недостаток. К счастью над всеми этими проблемами можно поработать и исправить их.

Слишком много или мало участия в разговоре

Одна из отличительных черт зануд – они не могут найти баланс для участия в разговоре. Либо слишком много говорят, причем по большей части о себе, или все время молчат, слушают и кивают. Научитесь задавать вопросы и слышать их от других.

Мало внимания другим людям

Зануды в большинстве своем не обращают внимания на желание других людей принять участие в беседе – не считывают их язык тела. Также они игнорируют сигналы других людей о желании прекратить разговор. И точно не способны заинтересовать своим спичем кого-нибудь со стороны.

Слабое чувство юмора

Чувство юмора является признаком высокого интеллекта. В том числе эмоционального. Оно указывает, что человек умеет уловить настроение собеседников и повлиять на него в лучшую сторону. В принципе, существует целая теория, как нужно выстраивать шутки. По крайней мере, попытаться развить в себе это качество она может помочь.

Негибкий график

Нудному человеку проще придерживаться привычных ритуалов и устойчивого расписания. Ему это может казаться надежным, но отсутствие пространства для маневра – спонтанного путешествия, необычного маршрута прогулки, отказа от любимого сериала ради вечеринки – не оставляет места для дополнительного веселья. Порой стоит просто выйти из своей зоны комфорта.

Фразы неуверенности

Желание перестраховаться и прикрыть свою неуверенность фразами типа "я не знаю", "типа того", "как-то так", "пожалуй", "наверное" вместо этого сильно выдают скучного человека. Поработайте над уверенностью в себе.

Отсутствие собственного мнения

Так же никому не интересно слушать бесконечные отсылки к чужим мнениям по поводу разных тем безо всякого намека на собственное видение. Широкий кругозор и умение выхватить авторитетное высказывание прямо из головы хорошо, но злоупотребление может указать на отсутствие личности. Постарайтесь сформировать собственное мнение хотя бы по ключевым вопросам и постепенно расширяйте круг тем.

Неумелость в рассказе историй

Сторителлинг – основа всех современных коммуникаций. Он облегчает понимание сложных тем и делает любой месседж более доступным для восприятия. Это целое искусство. Каким скучные люди не обладают совсем. Они вдаются в лишние детали и часто отклоняются от основной темы. Если это о вас, просто поинтересуйтесь основами сторителлинга – это доступная информация.

Неспособность поставить себя на место другого человека

Еще один признак высокого эмоционального интеллекта – это эмпатия. Проще говоря, способность поставить себя на место другого человека, почувствовать то, что он ощущает. Это делает собеседника более привлекательным с точки зрения общения. И эта черта совершенно отсутствует в занудах. К счастью, ее можно развить, попытавшись вообразить себя в описанных обстоятельствах.

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