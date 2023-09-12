Как раскрыть розы в букете: быстрый и простой лайфхак

Букет роз – неизменная классика, всегда уместный презент, который точно не оставит равнодушным. Желая, чтобы цветы радовали ярким и пышным цветением как можно дольше, флористы советуют выбирать не полностью распустившиеся розы. Но плотно собранные ряды лепестков, как правило, минимизируют их "вау-эффект" и уменьшают общий размер композиции.

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Для решения этой проблемы блоггер из TikTok Клер Салливан предложила довольно интересное решение. Учитывая деликатную структуру цветков и склонность к потере лепестков, на первый взгляд это может показаться рискованным шагом. Однако те, кто уже попробовал лайфхак, успокаивают: способ действительно работает.

Как раскрыть розы в букете

Чтобы быстро и безопасно раскрыть розы дома, нужно выполнить два простых шага. В первую очередь подготовьте розы и осторожно обрежьте концы стеблей.

Продезинфицируйте нож или секатор. Окуните стебли в емкость с водой. Подрежьте стебли под углом 45 градусов. В процессе хранения флористы рекомендуют ежедневно обновлять срез на 0,5-1 см.

Затем возьмите розу и переверните ее вверх тормашками. Аккуратно покрутите стебель между ладонями, пока не заметите, что лепестки отделяются, затем переверните назад.

Далее Клер советует повернуть обособленные лепестки наружу, "нажимая на нижнюю внешнюю часть каждого лепестка". Эта техника называется рефлекторной, ведь она позволяет раскрыть плотно собранные лепестки роз. Можно отделить только первые ряды лепестков или раскрыть весь цветок – это уже по вашему усмотрению.

Важная оговорка: не прикладывайте слишком много усилий, не делайте резких движений, не дергайте лепестки, особенно, если имеете дело с розой, которая уже долго стояла в воде.

Чтобы не повредить цветок, осторожно прищипните нижнюю часть бутона, прежде чем начать его переворачивать. Если он все еще достаточно плотный – можете попробовать предложенный лайфхак, но если он провис или вы заметили, что лепестки начинают опадать, вам, вероятно, лучше просто подарить цветок таким, каков он есть.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о процессе выращивания роз. Если сделать правильную обрезку, на кусте сформируются боковые побеги – так роза визуально станет более объемной. Опытные садоводы сразу обращают внимание на срез: чистый и молочно-белый говорит о здоровой ветке, дальше резать не нужно. Если срез бурый или пятнистый, нужно обрезать снова, чуть ниже, пока не убедитесь, что сердцевина чистая. Детальнее о правилах обрезки разных сортов роз – читайте в материале.

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