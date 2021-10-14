'Как раньше – не будет. Борьба идет за жизнь': 24-летний военный нуждается в поддержке

С 18 лет он рвался на фронт и "штурмовал" военкомат. В 20-летнем возрасте – добился желаемого и пошел защищать Украину на востоке. Сейчас же впереди у 24-летнего военного Сергея Палия из Хмельницкого – новая война: у него диагностировали рак. Ситуация сложная, но не безнадежная. И воину, который, не колеблясь, пошел на Донбасс, сейчас необходима помощь тех, кого он защищал.

Четыре года своей жизни 24-летний военнослужащий 72 ОМБр Сергей Палий отдал защите Украины. И искренне удивляется вопросу о причинах, побудивших его сменить спокойную мирную жизнь на ежедневный риск на передовой.

"Почему решил пойти на контракт?.. Потому что моя страна под угрозой. Надо идти защищать. Нельзя сидеть просто так, без дела... Я ходил в военкомат с 18 лет – а меня постоянно посылали за отношением. Это такое "приглашение" от воинской части, которое надо взять, с ним прийти в военкомат, чтобы тебя отправили в эту часть... Я много где был. И мне постоянно отказывали. Типа, много тех, кто не выдерживает и уходит, мол, все такие герои сначала, а попадают туда – и сразу что-то не так... Когда мне исполнилось 20-ть, я снова пришел в военный комиссариат. Говорю: теперь мне отношения не нужно? Не нужно. Давайте тогда, говорю, отправляйте", – рассказывает Сергей.

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20-летний хмельнитчанин мечтал стать десантником, но не прошел отбор якобы из-за проблем со спиной, которые впоследствии не подтвердились. Поэтому парень выбрал 24 отдельную механизированную бригаду.

"27 сентября 2017 года я подписал первый контракт. Попал сначала в батарею управления артразведки. Прослужил там чуть больше полгода – и перевелся в механизированный батальон, в подразделение разведки. Там отслужил одну ротацию. А в феврале этого года перешел в 72 ОМБр, поскольку она зашла в ООС. Я искал более приоритетное направление, поближе к "очагу разрастания", – признается Сергей.

В последнее время подразделение Сергея выполняло задачи в районе Авдеевки. Там 24-летний военный и почувствовал: с ним происходит что-то не то.

"Я был в ООС и там у меня начались проблемы со стулом. То ничего нет, то каждые 5 минут бегаешь в туалет. Когда же начались еще и боли в животе – я обратился в больницу в Авдеевке. Там, на коксохимическом заводе есть поликлиника. В больнице мне сделали УЗИ, но ничего не увидели. Только небольшие эрозии. Врачи решили, что проблема в них. Но посоветовали все равно обратиться к профильным специалистам – проктологу, хирургу, чтобы сделать анализы, пройти обследование и точно выяснить, что происходит", – рассказывает Сергей.

Он прислушался к рекомендации медиков – и 1 июля этого года обратился к специалистам госпиталя в Покровске. Тамошние медики назначили лечение. Однако оно не подействовало: Сергею становилось все хуже и хуже. Когда однажды утром он проснулся, не ощущая половины тела – врачи забили тревогу: Сергея решили направить на полное обследование в столицу.

С 23 июля военный – в Киевском центральном военном госпитале. Сначала его положили в отделение гастроэнтерологии. Но после осмотра у проктолога Сергея срочно перевели в хирургию.

"Было очень много подозрений. 6 или 7 диагнозов врачи рассматривали, от болезни Крона до доброкачественной или злокачественной опухоли. Хороших вариантов там не было, поэтому я понимал, что у меня что-то серьезное, но все равно оказался не до конца готов к тому, что у меня впоследствии диагностировали... В госпитале у меня взяли анализы, провели колоноскопию и взяли гистологию. Когда пришли результаты гистологии, меня пригласил к себе врач и озвучил диагноз. У меня диагностировали рак анального канала в 3 стадии с поражением прямой кишки и переходом на простату. Раковые клетки уничтожили мышечные ткани анального канала и поразили очень большую часть прямой кишки... Мне сделали сигмостому (искусственное отверстие, которое позволяет выводить стул из организма через стенку брюшной полости. – Ред.). Врачи говорят, что это уже навсегда. вариантов, что все будет, как раньше – нету. Сейчас, по факту, борьба идет за жизнь", – говорит Сергей.

Сейчас юноша проходит в Киевском центральном военном госпитале второй курс лучевой терапии – к счастью, она помогла остановить разрастание опухоли. После завершения курса Сергея ждет 60-дневная реабилитация. А дальше – операция по удалению опухоли и пораженной части прямой кишки. Хирургическое вмешательство в его случае – неизбежно. То, что без операции – не обойтись – Сергею подтвердили 7 различных врачей-онкологов, к которым он обращался за "третьим мнением" – альтернативной и беспристрастной оценкой установленного диагноза.

Медики также сходятся во мнении, что Сергею не обойтись без иммунотерапии. Этот эффективный метод лечения онкозаболеваний в Украине не применяется: успешные разработки вакцины, которые проводили ученые Национального института рака, были свернуты из-за прекращения финансирования. Поехать на лечение за границу действующий военнослужащий Сергей Палий не имеет ни возможности, ни финансов. Единственное, что ему остается – найти деньги для приобретения иммунотерапии за рубежом и введение ее в одной из частных клиник в Украине. Но даже это пока – недостижимая мечта: чтобы иммунотерапия дала результаты, Сергею надо прокапать хотя бы два флакона дорогостоящего препарата – один до операции, второй – после нее.

"Речь идет о двух флакончиках объемом в 20 мл каждый. Это, фактически – как вакцина: ты не капаешь иммунотерапию ежедневно, а получаешь сразу целый "курс". 158 тысяч гривен стоит один флакон. Их нужно хотя бы два. Для меня это очень большая сумма", – говорит Сергей.

Кроме того, ему просто необходимо сделать анализ – Циркулоген. Сергей рассказывает: этот анализ, как ему объяснили, поможет увидеть полную картину болезни, установить причины ее возникновения, определиться со стратегией лечения и предусмотреть "слабые места", куда рак может ударить еще. Этот анализ проводят в лабораториях Бостона (США) и Бирмингема (Англия), однако образцы крови для исследования забирают и в Украине. Такое исследование существенно помогло бы Сергею в борьбе с болезнью. Однако стоит оно не одну тысячу долларов.

Сергей осознает: он никогда больше не вернется к той жизни, которой жил раньше.

"Функционировать полноценно как человек ты не сможешь на все 100%. Жить с этим можно. Но ты уже будешь ограничен в плане работы. Физическая работа вся уже под запретом. Сидячая работа... Я еще ни с кем на эту тему не разговаривал, но подозреваю, что самое малое год тоже будет очень трудно, потому что они это все зашивают... Фактически, ты год, как минимум, будешь восстанавливаться. Я так думаю. Но не знаю, как оно будет, потому что людей, которым сделали именно такое операционное вмешательство, я еще не встречал. Кому делали похожее – те сейчас заживают и живут, все нормально, все хорошо. А вот тех, кто уже прошел то, что ждет меня впереди – я здесь еще не видел", – признается Сергей.

Впрочем, к испытанию, которое послала ему судьба, молодой военный относится философски. Потому что уверен: если преодолеет болезнь – станет сильнее.

"Многие опускают руки. Им говорят "у вас рак" – и они решают, что все, жизнь закончилась. А это не так. Люди живут и с раком. Да, его всегда можно полностью вылечить. Но это не значит, что жизнь закончилась. Она продолжается. А раз Господь Бог тебе подарил жизнь – ты должен жить. Никаких мыслей, особенно о суициде – вообще не может быть. Жизнь подаренна тебе была, чтобы ты ее прожил. Как именно ты ее проживешь – это уже другой вопрос . Но если перед тобой встало такое испытание и ты его преодолеешь – больше тебя в жизни ничего не сможет испугать. Потому любые проблемы – ничто по сравнению с тем, что ты пройдешь", – говорит Сергей.

Единственное, с чем он пока так и не смог смириться – это с тем, что не сможет вернуться на восток, к побратимам. Военный до сих пор практически не выпускает из рук телефон – ждет вестей с фронта. "Там сейчас неспокойно", – объясняет.

Но Сергей наверняка найдет способ приближать победу Украины и в своей новой реальности. Главное – выжить в противостоянии с болезнью.

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