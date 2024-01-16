Как проверить, подкручены ли в магазине веса: хитрый трюк

Большинство людей сталкивались с ситуацией, когда их обманывали на рынке или в магазине. Нечестные продавцы пытаются заработать больше, подкрутив веса.

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Но OBOZ.UA нашел хитрый трюк, который поможет избежать этого. Не беспокойтесь, вам не придется носить с собой веса, понадобится только один предмет, который всегда с нами.

Мобильный телефон

Современного человека невозможно представить без смартфона, это незаменимая вещь, без которой мы не можем выйти на улицу. Чтобы проверить продавца, вам нужно знать только точный вес гаджета. Вы можете поискать такую информацию в интернете или взвесить самостоятельно.

Если во время покупок на рынке у вас возникло подозрение относительно исправности весов, то попросите продавца взвесить ваш телефон. В таком случае вы сразу узнаете, пытаются ли вас обмануть.

Продавец обязательно позволит вам это сделать, если ему нечего скрывать. Но если он запретит, то это уже очевидный признак того, что с весами что-то не так.

Будьте осторожны и пользуйтесь простым лайфхаком, чтобы избежать неприятных ситуаций на рынке или в магазине.

Ранее OBOZ.UA публиковал советы, которые помогут отличить оригинальные духи от подделки.

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