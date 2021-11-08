Как пронести лишние вещи в самолет бесплатно: изобретательный лайфхак

Пользователь TikTok продемонстрировала, возможно, один из самых изобретательных способов упаковки вещей для путешествий. Девушка предложила дополнительное пространство для штанов, маек и кофт, которые не влезают в основной багаж.

Аня Яковлева, известная в соцсети TikTok под ником @nolimitua, опубликовала видео, на котором она запихивает одежду в наволочку для подушки и успешно использует ее в качестве дополнительного места для багажа в полете. Ее видеоролик стал вирусным, набрав более 16 миллионов просмотров.

Свое видео она подписала: "подушка "летает бесплатно!"

На первом из трех кадров она показала, как упаковывает одежду в подушку с застежкой-молнией, а на кровати лежит американский паспорт. На следующих кадрах она стоит в терминале аэропорта, тянет за собой большой чемодан на колесиках с подушкой наверху и поворачивается к камере, чтобы подать сигнал "Шшш!". Наконец, третий кадр – она спокойно сидит на борту самолета, держит подушку на коленях и подмигивает в камеру, давая тем самым понять, что ее "тайный" багаж остался незамеченным.

Видео дня

Яковлева также разместила это же видео на своей странице в Instagram, отметив его в Стамбуле, давая тем самым понять, что она, вероятно, успешно перевезла лишний багаж бортом международного рейса.

Чтобы усилить эффект от видео, свой пост в TikTok она сопроводила драматическим музыкальным треком из Bad Girls Club с текстом: "Никто не узнает", в то время как другой голос отвечает: "Они узнают", на что первый ответли: "Откуда им знать?"

Один из пользователей TikTok написал: "Теперь все узнают. К 2022 году авиакомпании начнут взимать плату за то, чтобы взять подушку на борт", на что девушка ответила смайликами со слезами радости.

Другой ее подписчик поинтересовался, действительно ли это сработает, сказав: "Да ладно, на некоторых рейсах даже сумочку/кошелек не разрешают, подушка ни за что не полетит", на что Яковлева ответила: "Шесть раз протестировала и до сих пор работало".

Отметим, что девушке удалось пронести подушку с вещами на борт, поскольку это воспринимается, как ее личная вещь. Таким же образом можно пронести на борт куртку, которая не помещается в ваш багаж, просто надев ее на себя.

Как сообщал OBOZREVATEL, раскрыты несколько способов, как первым забрать свой чемодан из багажной ленты в аэропорту. Наиболее неожиданными из них является регистрация на рейс в последнюю очередь или предупреждение персонала авиакомпании о том, что багаж хрупок.