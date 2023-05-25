Как правильно загружать посудомойку: три ошибки, которые совершают все

Люди, которые впервые приобрели посудомоечную машину, часто настолько радуются своей покупке, что не слишком заботятся о том, как загружают ее. Прибор облегчает жизнь, и это уже радость. Впрочем, допускают ошибки при загрузке и люди, имеющие опыт пользования посудомойкой.

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Между тем эксперты американского журнала по домашнему хозяйству Good Housekeeping в TikTok-аккаунте издания указали, что именно мы делаем неправильно при пользовании прибором. И рассказали, как исправить эти ошибки.

Ошибка первая: наслоение посуды

Если размещать посуду в лотке так, что предметы будут наслаиваться друг на друга, перекрывать друг друга, это сильно ухудшит качество мытья. Вода не доберется до всех предметов или омоет их частично. Поэтому, загружая посудомойку, убедитесь, что миски не вставлены друг в друга и наслоение отсутствует.

Ошибка вторая: стаканы на зубцах

Неверно также устанавливать стаканы на зубцах лотка машины. В лучшем случае, так на них останутся пятна, в худшем – они даже разобьются. Вся стеклянная посуда должна опираться на зубцы, а не висеть на них.

Ошибка третья: неправильное расположение приборов

Если вы просто случайно складываете столовые приборы в посудомоечную машину, она очищает их плохо, вода не омывает их полностью. Вилки правильно складывать в специальную корзину зубцами вверх, ножи должны лежать лезвиями вниз, а ложки "валетом" – через одну ручкой в противоположные стороны.

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