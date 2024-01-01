Как правильно сортировать одежду по цвету при стирке: знают далеко не все

Едва ли не первое правило, которое мы усваиваем, когда учимся ухаживать за одеждой, это сортировать ее перед стиркой на белую и цветную. Но настоящие эксперты утверждают, что все равно с этой задачей большинство справляется не слишком правильно.

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OBOZ.UA решил поинтересоваться тонкостями процесса сортировки одежды, белья и домашнего текстиля. Оказывается, он имеет несколько больше нюансов, чем обычно кажется.

Чем новее цветная вещь, тем больше она выделяет красителя. Поэтому такие вещи нужно разделять еще и по цветовой гамме. К примеру, не стирать красное с зеленым, зато можно смело класть вместе черное, коричневое и темно-синее.

Яркие вещи сильнее линяют. Поэтому красные футболки нельзя стирать со светлыми вещами, а розовые худи – запросто.

Полностью белые вещи лучше стирать отдельно от любой другой одежды. Даже попадание небольшого количества краски в воду может привести к появлению серого налета, и вещь будет выглядеть заношенной и несвежей. И наоборот, добавление отбеливателя позволит дополнительно позаботиться о яркости белых вещей и при этом не повредит цветным, если стирать их порознь.

Красные и оранжевые красители линяют больше всего. Поэтому вещи таких цветов нужно стирать только в холодной воде.

Первая стирка джинсов сопровождается сильным вымыванием красителя. Поэтому впервые стирать одежду из денима нужно отдельно от любых других вещей. В идеале – по одной вещи за раз.

Если вы не знаете, как поведет себя краситель любой новой вещи во время стирки, в первый раз очищайте ее отдельно от любых других вещей. Так вы сможете безопасно понять, линяет эта одежда или нет.

Стирайте вещи вывернув их наизнанку. Это предохранит лицевую поверхность от чрезмерного вымывания краски и повреждения принта во время вращения в барабане машины или ручной стирки. Внешняя сторона одежды дольше будет смотреться, как новая.

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