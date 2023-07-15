Как правильно складывать полотенца: легкий и эстетичный метод

Красиво сложенные полотенца придают ощущение уюта. Но как это сделать, чтобы было не хуже, чем на картинке журнала об интерьерах или в магазине дорогого домашнего текстиля? На самом деле способ очень прост и не нуждается в дополнительных навыках.

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OBOZREVATEL рассказывает о простом методе. Он понравится даже тем, у кого на полотенцах есть монограмма, которую вы хотите держать на виду.

Шаг первый: расстелите полотенце

Чтобы аккуратно свернутьполотенце, его нужно сначала ровно разложить на чистой поверхности. При этом лицевая сторона (та, где есть монограммы или другой декор) смотрела вниз. Аккуратно расправьте предмет.

Шаг второй: сложите втрое

Первое сложение полотенца нужно делать вдоль – это придаст ему красивый объем. Сначала загните одну половину в центр, а затем вторую, причем сделайте это так, чтобы ее край немного, примерно на 2 см накрывал противоположный край полотенца. Впрочем, это правило можно нарушить, если на лицевой стороне монограмма или другой декор, который вы хотите оставить на виду, занимают много места в ширину. В таком случае края можно загнуть только частично.

Шаг третий: дважды сложите пополам

Теперь полученный длинный предмет сложите вдвое поперек. А потом еще раз вдвое поперек. Следите, чтобы монограмма или рисунок остались сверху. В результате вы должны получить идеально сложенное объемное полотенце. Их можно складывать в красивые стопки или пирамидки, если у вас есть комплекты одинаковых по стилю предметов разного размера, а можно удобно хранить таким образом в шкафу.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как часто нужно стирать полотенца, чтобы они были максимально гигиеническими.

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