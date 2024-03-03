Как правильно назвать на украинском 'жаропонижающее лекарство': объяснение

В разговорном языке существует много слов, описывающих одно и то же явление или предмет, однако некоторые из них могут быть калькой с русского или просто несвойственными для украинского. Среди них и слово "жарознижуючі", которое часто используют для обозначения вида таблеток.

О том, почему словосочетание "жарознижуючі ліки" не стоит использовать и чем его заменить, рассказывают OBOZ.UA. Читайте дальше, чтобы улучшить свой словарный запас.

На самом деле вы можете найти в словарях слово "жарознижуючі", касающееся названий лекарств, в частности, используемых для снижения температуры тела. То есть по сути, оно правильно, но языковеды все равно не советуют его использовать.

Активные причастия

Для современного украинского языка активные причастия настоящего времени не свойственны. То есть слова, отвечающие на вопросы "Какие?" и образовались от глаголов, имеющих окончание -ачий, -ячий, -учий, -учий, использовать в речи не стоит.

Правильные варианты

Важно использовать удачные и правильные слова, выражения, словосочетания, чтобы сохранить чистоту украинского языка и стимулировать его развитие.

Если вы хотите отметить, что речь идет именно о лекарствах, которые применяют для снижения повышенной температуры тела, лучше используйте слова "жарознижувальні" или "протигарячкові".

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