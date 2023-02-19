Как правильно купать собаку: советы по частоте процедур и выбору шампуня

В отличие от кота, которого можно поселить дома на подушках и не мучить купанием почти никогда, пса все же придется время от времени мыть. Животное каждый день гуляет на улице, в том числе в мокрую погоду, и контактирует с другими собаками, поэтому требует регулярного ухода. Но как разобраться, как правильно выкупать собаку?

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OBOZREVATEL собрал советы ветеринаров и кинологов на этот счет. Разберем все ключевые аспекты ухода за собакой. Впрочем, важно иметь в виду, что некоторые нюансы зависят от размера собаки, длины ее шерсти, состояния здоровья, породы и других факторов. О таких тонкостях можно узнать у заводчиков и ветеринаров.

Как часто мыть собаку?

Ополаскивать животное водой можно хоть ежедневно, особенно если псу это нравится. Лапы вообще необходимо омывать после каждой прогулки. А вот купать пса с шапунем ветеринары не советуют чаще раза в 4-6 недель. Потовые железы у собак расположены только на подушечках лап, поэтому их шерсть не загрязняется так сильно, как волосы у людей, и не требует регулярной очистки.

Если же ваша собака вдруг начала неприятно пахнуть, скорее всего это медицинская, а не гигиеническая проблема. Она может быть вызвана заболеванием полости рта, зубов, кожи и другими причинами. Поэтому в таком случае лучше показать любимца врачу.

Обычно здоровых собак купают с такой периодичностью:

мелкие и короткошерстные породы – 2-4 раза в год;

выставочные собаки и собаки шоу-класса – раз в неделю и перед выставками;

собаки с длинной шерстью – раз в 1-3 месяца.

Как правильно купать собак?

Собаки в большинстве своем спокойно относятся к водным процедурам, но их может нервировать то, что лапы скользят в ванне или на поддоне душа. Также нельзя допускать, чтобы вода попадала в уши. Поэтому общий алгоритм купания таков:

постелите на дно ванны или душа нескользящий коврик или полотенце;

наденьте на пса купальную шапочку или закройте ему уши ватными тампонами;

убедитесь, что вода для мытья животного не горячая, а приятно тёплая – у собак не такая совершенная терморегуляция, как у людей, идеальная температура должна быть в пределах 35-40 градусов;

выставьте умеренный напор воды, сильная струя может сделать животному больно;

перед намыливанием разведите специальный собачий шампунь в отдельной миске, концентрация должна быть по крайней мере 1:4, где воды больше – так вы легче распределите средство по шерсти;

намыливайте собаку плавными движениями, периодически поглаживая ее так, как ей нравится, спокойно разговаривайте, если животное волнуется;

тщательно смойте пену, особое внимание при этом уделите холке и складкам кожи;

не давайте животному выпрыгивать из ванны – так оно может упасть и травмироваться, достаньте его самостоятельно;

разотрите шерсть полотенцем и не выводите животное на улицу, пока оно полностью не высохнет – именно поэтому собак лучше купать после вечерней прогулки.

Чтобы животное чувствовало себя во время купания спокойно, начинайте приучать собаку к водным процедурам еще с детства. Как только щенок пройдет все этапы вакцинации и связанные с этим карантины, его можно время от времени ставить в ванную и обмывать водой. Не забывайте при этом давать любимцу его игрушки – так он будет чувствовать себя спокойнее и может даже полюбить купание.

Важно: если вы планируете антипаразитарную обработку собаки с помощью наносимых на холку капель, имейте в виду – купать ее нельзя по меньшей мере 3 дня до процедуры и еще 3 дня после. То же касается и прививок.

Как выбрать шампунь для собаки?

В первую очередь отбросьте мысль о том, что собаке подойдет ваш шампунь. Даже если он очень дорогой и делает с вашей шевелюрой чудеса. Кислотность собачьей кожи составляет 7-7,5 рН, а человеческой – 5-5,2, поэтому нам нужны разные косметические средства.

Для периодического купания животного выбирайте шампунь без дополнительных свойств или предназначенный исключительно для ухода. Кроме того, существуют шампуни от блох и других паразитов и лечебные – их лучше назначать у врача и использовать при необходимости. Также для выставочных собак разработали средства, придающие их шерсти красивый оттенок – ими тоже лучше без надобности не увлекаться.

В зоомагазинах можно приобрести гели, бальзамы и кондиционеры для шерсти. Они могут облегчить расчесывание пушистых собачек. Если вам нужно очистить шерсть любимца, а купание ему по тем или иным причинам запрещено, существуют сухие шампуни и пудры для ухода за шерстью и специальные груминг-спреи.

Когда собаку нужно купать внепланово?

Песики любят кататься по земле, особенно если она покрыта приятной для них травкой. При этом ваш любимец может выкачаться в чем-то грязном или зловонном. В таком случае внеочередного купания не избежать.

Отдельные ветеринарные процедуры проводятся в виде ванн или обработки специальными шампунями. Их вам может назначить только врач – самолечением лучше не заниматься, это может навредить.

И конечно, СПА-день придется устроить любимцу шоу-класса накануне выставки, если вы участвуете в таких событиях.

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