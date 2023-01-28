Как правильно использовать капсулы для стирки: многие хозяйки ошибаются

Капсулы для стирки помогают вывести сложные устаревшие пятна. Капсулы содержат одновременно отбеливатель, пятновыводитель и гель для стирки.

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Иногда в состав капсул добавляют кондиционер или смягчитель – их еще называют "три в одном". Однако не все используют это средство для стирки правильно. О том, как следует стирать одежду с капсулами, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как стирать одежду с капсулами

Прежде всего, следует помнить, что когда вы стираете одежду с капсулами, температура воды должна быть выше +30 °C. Если брать капсулу мокрыми руками, она порвется.

Капсулы следует забрасывать в барабан стиральной машинки, не разрывая оболочки.

Иногда случается так, что капсулы не растворяются и одежду приходится стирать заново. Причин может быть несколько.

Во-первых, как уже упоминалось, для их растворения нужна соответствующая температура. Если вы стирали в слишком холодной воде и капсула осталась невредимой, можно запустить дополнительный режим полоскания.

Во-вторых, это может быть связано с небольшим количеством одежды в барабане машинки. Следите, чтобы вес вещей был в пределах нормы, указанной в спецификации устройства.

Капсула начинает действовать только когда полностью растворится ее оболочка.

Ее нельзя использовать, если вы стираете одежду вручную или замачиваете устаревшие пятна в миске.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какой режим в стиральной машинке лучше не использовать, чтобы одежда не осталась грязной.

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