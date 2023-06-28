Как правильно чистить щетку для волос: когда нужно менять

Расческа – инструмент наведения красоты, который есть буквально у каждого человека. И используем мы его каждый день. Но как часто вы его чистите? А между тем от его состояния зависит здоровье волос и кожи головы. Ведь на зубцах собираются омертвевшие частички кожи и волос, кожное сало, остатки средств для укладки и, в конце концов, обычная бытовая пыль. В этой смеси неплохо чувствуют себя бактерии и грибы. Вот почему так важно знать, как чистить расческу или щетку для волос.

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Поэтому OBOZREVATEL собрал несколько лайфхаков как почистить этот инструмент. И рассказывает, как часто его нужно менять.

Шаг 1 – удаление волос

Выпадение нескольких волосин в день – нормальный естественный процесс обновления шевелюры. И застревают эти волосы нередко именно в гребешке. Поэтому первый шаг по его очищению, это удаление волосков, которые скопились между зубцами. Все, что можете, извлеките пальцами, также можно делать это с помощью другой расчески. Главное – не повредить сам инструмент.

Шаг 2 – замачивание

Чтобы правильно промыть инструмент, обратите внимание на материал, из которого он сделан.

Пластик или металл – уложите в миску с теплой водой и примерно 2 столовыми ложками вашего обычного шампуня, продержите 10 минут, а потом очистите зубной щеткой или ватным тампоном. При необходимости чистите предмет зубной щеткой с небольшим количеством пищевой соды.

Дерево или натуральное волокно – щетки из натуральных материалов не следует замачивать, а только погружать в теплую мыльную воду, после чего обрабатывать зубной щеткой. В идеале замачивать нужно только рабочую часть деревянной расчески, избегая попадания воды на ручку.

Шампунь для чистки расчески лучше брать без силиконов, церамидов или других составляющих, которые покрывают волос. Ведь эти же частицы могут накопиться и на гребешке.

Шаг 3 – полоскание

Когда основной этап чистки будет завершен, промойте расческу чистой прохладной водой, пока не смоется все мыло. Массажные щетки нужно сжимать в районе подушечки, чтобы удалить из-под нее всю влагу. Далее расчески должны сохнуть на открытом воздухе не менее 12 часов, разложенные на сухом полотенце щетиной вниз. Если нужно высушить инструмент немедленно, его можно как следует обдуть феном.

Лайфхак с уксусом

Если вы хотите качественно обезжирить гребешок, перед основным мытьем его можно замочить на несколько минут в миске воды с растворенной в ней столовой ложкой уксуса.

Как часто нужно чистить расческу

График чисток можно не составлять. Скорость накопления загрязнений зависит от типа ваших волос, состояния кожи и продуктов для ухода, которыми вы пользуетесь, так что универсального правила здесь быть не может.

Просто обратите внимание на состояние расчески. Когда она будет выглядеть несвежей, особенно вокруг щетинок, ее можно отправлять в миску с мыльным раствором.

Как часто нужно менять расческу

Как и любой хороший инструмент, расческу необходимо периодически менять. Если ее зубцы погнулись или сломались или в основе появились трещины, значит такая расческа уже не будет выполнять свою функцию должным образом и она подлежит замене. Также менять инструмент нужно, если начали возникать трудности с очищением его от волос.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как лучше сушить волосы – феном или естественным способом на воздухе.

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