Как появляются красные и коричневые пятна в яйцах и можно ли их есть: ответ ученых

Хозяйки часто сталкиваются с ситуацией, когда во время приготовления разбивают яйцо, а оно имеет небольшое пятно красного или коричневого цвета. Это сразу заставляет задуматься о том, можно ли есть такой продукт.

Издание IFLScience опубликовало объяснения ученых по этому вопросу. По их словам, такие яйца абсолютно безопасны для здоровья.

Такие небольшие точки – это пятна крови и мяса, которые образуются в процессе формирования. Пятна крови могут появиться в самом яичнике или в трубе между яичником курицы и маткой, которая называется яйцеводом. Яйцеклетки начинают формироваться в фолликулах, имеющих много кровеносных сосудов.

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Эти сосуды могут кровоточить, когда фолликул разрывается, чтобы высвободить яйцеклетку и кровь может попасть на поверхность желтка.

Коричневые пятна состоят из мяса, то есть из тканей, которые охватывает яйцо во время прохождения через яйцевод. Поэтому такие пятна обычно появляются в белке, но они также могут иметь белый или красный цвет.

Исследования показали, что возраст кур, питание, среда, в которой они живут, и генетика – все это влияет на появление таких пятен и качество яйца.

К примеру, отсутствие витамина А в рационе повышает вероятность того, что куры снесут яйца с пятнами крови. На это также влияет и стресс, шум и изменение температуры.

В Центре безопасности яиц отметили, что яйца из пятнами крови или мяса безопасны для употребления, если они правильно сварены.

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