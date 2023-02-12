Как постирать носки в бутылке: результат вас удивит

Стирка носков – не самое любимое дело, особенно учитывая, как часто и легко они пачкаются. Неправильно подобранная обувь приводит к тому, что ноги быстро потеют, и носки иногда приходится менять дважды в день.

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Ручная стирка не всегда очищает так качественно, как машинная, а включать машинку ради нескольких пар носков, как минимум, невыгодно. Об интересном и действенном лайфхаке, который поможет избавиться от грязи, читайте в материале OBOZREVATEL.

Если у вас дома найдутся пустые пластиковые бутылки – не торопитесь их выбрасывать.

Налейте в бутылку теплую воду, не слишком горячую, но не прохладную. Лучше подойдут бутылки с широким горлышком, например, из-под некоторых видов чая или сока. Добавьте внутрь стиральное средство – порошок или гель и опустите туда носки. Плотно закрутите крышку, а дальше – полет фантазии. Можете поместить ее в авто, если проводите день за рулем, можно перекатывать ее дома по полу или же просто иногда взбалтывать бутылку в течение дня. Главное – пусть носки побудут в воде как можно больше времени. Вечером вылейте жидкость, вытащите носки, ополосните их от мыла и повесьте сушиться.

Кстати, белые носки эксперты советуют замачивать в растворе с лимоном. В кастрюлю с водой добавляют два нарезанных лимона и доводят до кипения. Оставлять носки в растворе следует на 1-2 часа. Можно также использовать соду или белый уксус.

Стоит отметить, OBOZREVATEL рассказывал, как стирать вещи, чтобы они оставались как новые.

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