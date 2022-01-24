Как помочь детям узнать и понять себя: в Киеве откроют уникальную платформу для школьников 6-14 лет

Проблема конфликта отцов и детей была и будет всегда. Но каждый родитель, любящий своего ребенка, всегда будет искренне желать ему успеха, как в обучении, так в обыденной жизни. А поскольку, любой ребенок обладает своими неповторимыми способностями и личностными качествами, как в общении с родителями, так и со сверстниками, определённые сложности неизбежно будут возникать. И особенно ярко эти сложности проявляются при преодолении детьми их первого настоящего кризиса – кризиса переходного возраста. Именно поэтому подготовка к нему и успешное его преодоление – настоящий залог будущего успеха взрослой и хорошо сформированной личности. Но как достичь максимально эффективного результата, при решении столь сложной задачи?

Здесь, безусловно, необходим комплексный подход в сфере ментального детского развития. Именно такой подход и заложен в основу развивающей программы, современной детской образовательной платформы TUTORS ACADEMY tutorsacademy.com.ua , которая распахнет свои двери в нашей столице, для всех желающих, в последний зимний день этого года.

В чем ее ключевые особенности.

1) Эта развивающая платформа, не заменяет классическую школу, но помогает снять излишнюю нагрузку, во внеурочное время, со школьников в возрасте от 6 до 14 лет.

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2) Обучение проводится не учителями, а Тьюторами – воспитателями, которые, по сути, являются наставниками для детей возрастной группы с 6 до 9 лет; и советниками для детей второй возрастной группы с 10 до 14 лет.

3) Здесь применен европейский подход к обучению, где нет домашних заданий, но есть общее пространство, в котором дети получают возможность быть собой, развивая, под руководством опытных воспитателей, свои самые лучшие качества.

4) Академия будет работать на улучшение сразу в двух направлениях: детям она будет помогать лучше узнавать и понимать себя. А родителям будет помогать, как можно лучше понимать своих детей, и находить с ними общий язык.

5) Поскольку базовыми предметами в TUTORS ACADEMY tutorsacademy.com.ua являются: "Развитие эмоционального интеллекта" и "Детская философия (Р4С)" – именно на развитии навыков конструктивного общения и социальной компетентности будет сделан основной акцент.

Что это развитие, в итоге, принесет детям.

1)Детям, в возрасте с 6 до 9 лет данная развивающая программа поможет подготовится к успешному преодолению переходного возраста. А детям, в возрасте с 10 до 14 лет, эффективно преодолеть сложности возникающие во время этого кризиса.

2) С помощью полученных навыков правильной коммуникации, дети смогут развить в себе критическое мышление, эффективно решать различные конфликтные ситуации, уверенно чувствовать себя на публике, вести дискуссию и грамотно отстаивать свою точку зрения.

3) Благодаря искусствоведению, дети получат разносторонние знания о прекрасных сторонах нашего мира, а благодаря экологическому воспитанию – понимание и навыки бережного отношения к нашей окружающей среде.

4) При помощи танцев и актёрского мастерства, дети смогут выучить язык своего тела, и дать волю своим чувствам, в сочетании с внутренней и внешней пластикой.

5) Занятия по программированию и робототехнике дадут развитие технологическому взгляду на наш современный мир. А изучение английского языка еще более повысит уровень образования любого по-настоящему современного ребёнка или подростка.

Что это развитие принесет родителям.

1) Это возможность понять, что в эпоху потребления, именно в ментальном развитии детей сокрыт будущий успех взрослой личности.

2) Осознать, что будущий успех, финансовый, или любой другой, приходит в первую очередь к тем, кто умеет управлять собой. И именно этому учит детей платформа TUTORS ACADEMY tutorsacademy.com.ua .

3) Отличный шанс, как можно лучше узнать и понять своих детей.

4) Успешно разрешить, либо вовсе избежать конфликтных ситуаций со своими детьми.

5) А главное – понять, что поскольку наши дети являются нашим будущим, то вкладывать силы и средства в их успех – это самые лучшие в жизни инвестиции.

Спешите!