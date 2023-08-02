Как поливать огурцы, чтобы они никогда не горчили: советы

Красивые на вид огурцы могут иметь горький вкус. В тканях плода есть вещество, которое содержится в листьях и стебле, и именно это может создавать горечь.

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Неправильный уход, неблагоприятные условия и стрессовые факторы портят вкус овощей. OBOZREVATEL собрал действенные советы, которые помогут вырастить вкусные и сочные огурцы.

Растение прежде всего нужно правильно поливать. До начала цветения нужно увлажнять почву каждую неделю. Затяжные или сильные дожди тоже считаются поливом, поэтому обращайте внимание на погодные условия, чтобы избежать чрезмерного увлажнения.

На один квадратный метр участка, где посажены огурцы, нужно не менее пяти литров воды.

Как только появятся первые завязи, нужно поливать саженцы трижды в неделю. Соблюдайте такую систему вплоть до появления плодов. При этом на один квадратный метр земли требуется 10 литров воды.

С августа и до последнего сбора урожая полив необходимо уменьшить. Достаточно увлажнять почву один раз в полторы недели. На один квадратный метр – три-четыре литра воды.

Огурцы нельзя поливать холодной водой. Потому что это может привести к болезням, и тогда урожая не будет. Используйте только отстоянную воду. Наберите утром полные ведра или бочки водой и на следующий день можете поливать саженцы.

Для полива лучше используйте лейку без насадки. Струя воды должна попадать только на почву, а не на все растение.

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