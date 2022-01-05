Про успешный успех

Вы задумывались почему популярные книги о том как стать миллионером никого из их читателей миллионером не делают?

Почему успешные компании вроде Apple, MicroSoft, Alphabet, Netflix появляются раз в десятилетие, хотя история их успеха разложена по полочкам, изучена и даже экранизирована в большом кино?

Ответ простой:

- любая история успеха - это всегда везение (!) при этом самая ценная информация остается в головах тех, кто успеха добиться не смог.

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Этот феномен впервые был описан во время Второй мировой войны.

Математик Абрахам Вальд изучал расположение пробоин, полученных американскими бомбардировщиками во время выполнения боевых заданий.

Чаще всего вражеским огнем были поражены крылья, стабилизаторы и фюзеляж, меньше всего пробоин приходилось на кабину пилота, двигатели и топливную систему. Казалось бы, укреплять нужно именно те места, которые получили больше всего повреждений, однако Вальд решил иначе.

Он грамотно предположил - сам факт того, что самолет смог вернуться с такими повреждениями на базу говорит о том, что они не являются критическими, и укреплять нужно как раз те части корпуса, которые остались целыми.

Этот вывод подтвердился после окончания войны, когда из лесов и болот стали поднимать подбитые самолеты.

Оказалось, что у них были повреждены именно те места, о которых говорил Вальд - двигатели, топливная система и кабина пилота.

С такими повреждениями самолет лететь не мог - либо погибал пилот, либо вытекало всё топливо, либо клинило двигатель, однако обо всем этом не знали и не могли знать на базе, поскольку самолет до нее просто не долетал.

В итоге всю статистическую информацию о повреждениях инженеры собирали с вернувшихся самолетов, а информации об утерянных машинах не было.

Ту же самую ошибку мы наблюдаем и в среде бизнеса.

Люди стремятся досконально изучить биографии успешных бизнесменов, ходят на их тренинги, покупают их книги о том, как достичь успеха, но, даже в точности следуя всем этим советам, успеха не достигают.

Причина та же, что и в случае с бомбардировщиками Вальда, в книгах миллионеров собрана самая бесполезная часть информации - что делать и как себя вести, когда условия складываются максимально благоприятно.

О том что делать, когда все оборачивается против тебя в этих книгах нет ни слова.

Самой полезной информацией обладают люди, которые пытались построить бизнес и прогорели, но они не пишут книг, а если бы и писали, никто бы их не покупал.

Статистика неумолима, от 90 до 95% всех бизнесов разоряются в первые пять лет, из оставшихся на плаву в следующие пять лет разоряются еще 80%.

В итоге через 10 лет устойчивое дело имеют только 1-2% стартаперов, остальные оказываются разорены.

При этом 1-2% остались на плаву не потому, что они сделали всё лучше всех, или просчитали наперед все риски, а просто потому, что оказались в нужное время в нужном месте.

Повторить с нуля собственный успех у них уже не получится, при этом в науке эксперимент, который невозможно повторить, выполняя ту же последовательность действий, называется случайностью.

Мораль сей басни такова:

1. Анализируй чужие ошибки. Чужой успех тебе не достанется

2. Не опускайте руки, все успешные люди проходили не раз через потери и неудачи

3. Твори свою историю и свой успешный успех)) он только твой!)

Это достаточно старый текст, от себя добавлю:

Когда проходил стажировку в Швейцарском частном пенсионном фонде, меня удивил возраст управляющих портфелями: всем далеко за 50 лет (!)

Моим управляющим было тогда по 25 лет.

На вопрос, почему нет молодых в команде, мне ответили: "Каждый из наших управляющих пережил минимум два (!) экономических кризиса.

Они их не боятся, знают как распознать, как пройти с минимальными потерями, не допустив ошибок и как правильно из них выйти"…

Это был 2006 год.

А потом настал мой 2008 год) я хорошо помню наши потери и как мы выходили из того кризиса.

К слову, обновлённая тогда стратегия компании создала ряд новых бизнесов, которые успешно существуют по сегодняшних день.

В тот кризисный период помогли нашим клиентам пройти это время с минимальными потерями и быстро занять лидерские позиции после выхода.

Что ещё стоит добавить;

Успех каждой страны тоже уникален и нет смысла копировать вслепую решения. Успех Украины будет следствием только нашего собственного пути и нашего собственного "Проекта Украина"!

Читайте, делайте выводы, смотрите не только на успешный опыт других, а стройте свою историю успешного успеха!