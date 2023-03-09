Как подружиться двух кошек в доме: что должен сделать умный хозяин

Многих любителей кошек, которые хотели бы взять своему пушистому любимцу компаньона или компаньонку, останавливают опасения, что животные не смогут поладить между собой. Мурлыки действительно не всегда готовы сойтись характерами. Но на самом деле существует несколько способов подружить кошек.

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О них рассказал благотворительный проект по спасению бездомных животных Adopt Don't Stop. Все, что вам понадобится, это немного времени и терпения.

Не пытайтесь форсировать события

Если просто принести нового кота в дом и поставить старого перед фактом, что он отныне в семье не один, это с большой вероятностью закончится конфликтом. Новенький может начать вести себя агрессивно от страха, а старожил может начать защищать свою территорию. Поэтому ни в коем случае не пытайтесь форсировать события. Худший вариант в таком случае – запереть кошек в одной комнате, чтобы они сами выяснили свои отношения. Это может закончиться возникновением между животными не дружбы, а непримиримой вражды.

Также нельзя подносить животных друг к другу. Даже если вы на 100% уверены, что так они быстрее обнюхаются и успокоятся. На самом деле, это не так.

Разделите помещение

Переселение в новое место – стресс для кота в любом случае, поэтому лучше его сначала отделить от конкурента за территорию. Сразу разведите кошек по разным помещениям. Животное, которое уже жило у вас, пусть будет в большей комнате, а новое – в меньшей. Ему не будет слишком тесно. Напротив, ограниченное пространство, особенно если там есть укрытие, даст ему чувство защищенности. Укрытием некоторое время может послужить переноска кота – не вытаскивайте его оттуда силой, он сам выйдет, когда будет готов или когда ему что-то действительно понадобится (еда, вода, туалет).

Ваш любимец с опытом, напротив, пусть не чувствует себя очень ограниченным в передвижении. Это его территория, он должен это знать наверняка. Кот точно почувствует присутствие новичка, но пусть привыкнет к нему постепенно и без прямого контакта, чтобы у него не возникло желания побороться за жизненное пространство.

Когда оба обнюхаются в своих комнатах, а на это уйдет несколько дней, можно ненадолго поменять их местами. Пусть поближе познакомятся с запахом нового соседа. Такие "переселения" можно проводить каждые 2-3 дня.

Обеспечьте каждому животному личные вещи

Каждый кот в доме должен иметь свои вещи – миски, лоток, игрушки, когтеточку. В таком случае у них будет меньше поводов конкурировать между собой. Они сами решат, хотят ли делиться своим имуществом и когда придет время сделать это.

Лайфхак с поглаживанием

Если вы хотите, чтобы кошки быстрее привыкли к запаху друг друга, вы действительно можете помочь им в этом достаточно безопасным способом. Возьмите чистую перчатку, носок или платок, наденьте его на руку и погладьте этой рукой новичка. Особо уделяйте внимание щекам, лбу и подбородку – здесь находятся железы, через которые животные выделяют запах. Кот будет рад получить немного внимания и ласки.

После этого возьмите вещь, которой вы его гладили и отнесите старожилу. Не тыкайте ее ему прямо в нос, а просто положите где-то рядом – животное само почувствует новый запах и заинтересуется им. Когда старый кот ознакомится с "письмом", погладьте так же его какой-нибудь чистой вещью и отнесите ее новичку. Такой обмен "сообщениями" можно производить по несколько раз в день. За каждый подход к душистому посланию можно давать коту что-то вкусное, так он будет иметь положительное подкрепление нового запаха и скорее к нему привыкнет. Негативную реакцию (агрессию, попытку бить ткань) нужно просто игнорировать. Когда оба кота начнут совершенно спокойно реагировать на такие платки или носки, можно переходить к следующему этапу.

Установите зрительный контакт

На следующем этапе уберите стену между котами, но все еще не разрешайте им идти на прямой контакт. Пусть они видят друг друга и чувствуют запах, но на этом все. Обеспечить это можно, установив между ними сетку или решетку. Сгодится даже какая-нибудь ткань.

Не забывайте играть с животными. Уделяйте внимание старожилу, но в привычных пределах, забавляйте новичка. Пусть чувствуют себя в безопасности. И постепенно начинайте создавать им предпосылки для контакта. Несколько раз одновременно покормите обоих пушистиков у барьера. Так они увидят, что еды хватает на всех и конфликтовать за нее не стоит. Также так они почувствуют, что не представляют опасности друг для друга.

Очное знакомство

Когда кошки начнут спокойно вести себя при наличии проницаемого барьера, наконец-то настает пора попытаться свести их вместе. Устраните препятствие между животными и понаблюдайте, как они будут вести себя.

Имейте при себе пульверизатор с водой. Если коты попытаются подраться, побрызгайте на них – это их немного охладит и заставит разойтись. Вручную разнимать драчунов не стоит, потому что в таком случае пострадать можете и вы тоже.

Для первого раза достаточно будет 10-15 минут такого знакомства. Далее следует вернуть барьер. Если кошки спокойно переносят личные встречи, можно увеличивать их продолжительность. Закрепить успех можно совместным кормлением и играми. Только давайте животным одинаковое количество корма и используйте для каждого из них отдельную игрушку.

Подкрепляйте вкусностями любое поведение, которое вы одобряете. Один кот прошел мимо другого без проявлений агрессии – дайте ему что-нибудь. Если они пытаются выяснять отношения, отвлекайте их от этого играми. Успешно завершенным этот этап можно считать, если коты в течение недели таких встреч не повздорили и были спокойны. В таком случае их можно оставлять наедине – они поладят.

Что делать, если вы неправильно познакомили кошек?

Если вы уже попытались подружить животных и попытка не увенчалась успехом, начните все с начала по предложенной схеме. Процесс будет проходить сложнее, чем если бы вы знакомили их с нуля, и этапы могут продолжаться дольше, но в конце концов кошки должны найти общий язык.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, почему коты могут очень шуметь по ночам и как на это правильно реагировать.

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