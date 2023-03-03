Как подготовить почву перед высадкой овощей: овощи будут расти, как на дрожжах

Вскоре придет время высаживать рассаду на грядки. Опытные огородники не советуют перекапывать почву весной, но подготовить ее перед высадкой овощей нужно.

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Конечно, следует подождать, пока земля достаточно прогреется, прежде чем приступать к посадке. Как поможет торф и компост для хорошего урожая и что такое паровые грядки, разбирался OBOZREVATEL.

Зола и торф

Почву нужно защитить от солнца и чрезмерной влаги. Золу или торф советуют рассыпать по поверхности грядки (1 л банки золы или пол ведра торфа на 1 кв.м). Зола и торф также работают как удобрения.

Прогрев грунта

Обычная двухслойная пленка поможет почве прогреться за несколько недель перед посевом семян или рассады. Чтобы внутри хорошо сохранялось тепло, края пленки следует подсыпать землей.

Когда температура повысится до +15+17°С, грядки надо разрыхлить с помощью граблей.

Горячая вода и марганцовка

Если ваши грядки были заправлены удобрениями с осени, можно использовать легкий способ разбудить почву. На 10 л воды добавляем 1 г марганцовки и поливаем раствором грядки. Важно, чтобы вода была горячей.

Компост или перегной

Этот способ поможет удобрить почву перед посадкой овощей. По словам экспертов, органика обогатит землю углекислым газом, влияющим на фотосинтез растений.

Для кабачков, тыквы и патиссона следует делать компостные лунки – выкапывать ямки 20-40 см в глубину и заполнять их свежим компостом. Затем засыпаем ямки землей и высаживаем рассаду.

Чаще огородники роют органические траншеи. Здесь все очень просто – вырываем длинные траншеи, засыпаем в них органику и поливаем горячей водой.

Можно сделать паровые грядки. В "канавку" глубиной полметра насыпаем 20-40 см навоза, уплотняем его и сверху добавляем известь 0,3-0,5 кг на 1 кв. м. Такие траншеи следует засыпать слоем почвы и торфа с добавлением минеральных удобрений.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем посыпать землю перед высадкой овощей, чтобы получить богатый урожай.

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