Как почистить украшения из золота, чтобы сияли как новые: советы от ювелиров

Золото может стать не только долговечным украшением, но и разумной инвестицией. Традиционно золотые украшения передавались из поколения в поколение, со временем отнюдь не теряя ценности.

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Важно знать простейшие правила очищения ювелирных изделий. Есть определенные материалы и методы, которых следует избегать. Эксперты рассказали о самых эффективных средствах и лучших советах по чистке золота.

Поверхностная очистка

Сара Манро, креативный директор и соучредитель австралийского ювелирного дома Sarah & Sebastian и Далена Ле, руководитель отдела дизайна роскошной ювелирной марки By Charlotte, отметили, что проще всего погрузить золотые украшения в теплую воду и добавить несколько капель средства для мытья посуды.

"Используя зубную щетку с мягкой щетиной, осторожно почистите ювелирные изделия, чтобы удалить грязь и жир, затем тщательно промойте чистой водой и протрите досуха мягкой тканью", – отметили эксперты.

Можно приобрести ткань для полировки чистого золота или ультразвуковой очиститель, удаляющий загрязнение вибрационными волнами.

Для украшений с золотым вермелем или покрытием лучше всего работают профилактические меры, поскольку их несколько сложнее чистить без ущерба поверхности. Хранить такие драгоценности нужно в сухом и прохладном месте. Следует защищать изделия от воздействия влаги, так что во время плавания или принятия душа лучше их снимать.

Избегайте любых абразивных веществ, чтобы на поверхности не появились царапины.

Как вернуть золотым украшениям блеск

Полировочная ткань – лучший способ восстановить блеск золотых украшений. Использовать ее очень просто – нужно лишь протереть поверхность изделий.

"Для моделей из чистого золота с драгоценными камнями используйте моющий раствор каждые несколько недель вместе с полировочной тканью", – советуют эксперты.

Чем нельзя чистить золото

Избегайте использования отбеливателей, агрессивных химикатов или абразивных очистителей. Драгоценные камни и сплавы очень чувствительны.

В сети часто советуют лайфхак с зубной пастой, однако ее абразивная структура может вызвать царапины.

"Очень важно сначала определить тип металла, из которого изготовлены ваши украшения. Это стерлинговое серебро, сплошное золото или позолота/вермейль? Для каждого типа будет свой оптимальный способ очищения", – отметила Далена Ле.

Ювелирные изделия из твердого золота чистить чистить легче всего, а вермейль и позолоченные драгоценности имеют очень тонкий слой драгоценного металла, что делает их чувствительными к истиранию.

Правильное хранение золотых украшений является отличным профилактическим средством во избежание потускнений. Нужно избегать контактов драгоценностей со средствами для загара, парфюмерией, кремами, снимать их во время занятия спортом и плавания в бассейнах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как восстановить блеск серебряных украшений за 15 минут.

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