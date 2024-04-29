Как почистить столовое серебро до идеального блеска: неожиданный способ

Столовое серебро быстро тускнеет, поэтому его трудно поддерживать чистым даже после мытья. Блеск и чистоту столовым приборам можно вернуть с помощью газированных напитков.

Однако важно обратить внимание на то, чтобы в составе напитков был один активный компонент. Как почистить столовое серебро до идеального блеска, – рассказали эксперты House Digest.

Эффективное средство

Лимонно-лаймовые газированные напитки пригодятся при чистке серебра. Прежде всего, обратите внимание на состав – напиток должен содержать лимонную кислоту.

Поскольку лимонная кислота удаляет сульфид серебра, который является налетом на вилках, ложках и ножах, эти газированные напитки могут отполировать посуду.

Исследования показали, что лимонная кислота способна очистить потускневшее серебро. Газированные напитки содержат достаточное количество сахара (за исключением диетических версий), поэтому этот метод очищения будет лучшим лайфхаком для полировки столовых приборов.

Пошаговая инструкция

Понадобится только бутылка любого лимонно-лаймового газированного напитка (при условии, что он содержит лимонную кислоту). Положите серебро в миску и полейте напитком, чтобы все детали полностью погрузились в жидкость. Подождите минимум час – этого времени должно быть достаточно, чтобы лимонная кислота разъела налет. Тщательно промойте серебро под проточной водой. Столовые приборы будут чистыми и блестящими.

Почему этот лайфхак действенен

В исследовании, опубликованном в Journal of Cultural Heritage, было проверено несколько методов очищения потускневшего серебра. Лимонная кислота и другие мягкие кислоты упоминались как умеренно эффективные средства для избавления от налета. Это действенный, но не самый быстрый вариант.

Исследование Университета Мэриленда также показало, что лимонная кислота способна очистить позолоченные серебряные изделия. Поскольку обычно непонятно, сколько лимонной кислоты содержат газированные напитки, этот вариант может дать разные результаты в зависимости от того, насколько потускнели поверхности.

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