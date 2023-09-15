Как почистить спонж для макияжа: три простых способа

Уход за инструментами для макияжа очень важен, если вы хотите сохранить здоровье своей кожи. Ведь в кисточках, щеточках и спонжах могут скапливаться и размножаться бактерии, которые при повторном попадании на лицо способны вызвать сыпь и воспаление.

OBOZREVATEL рассказывает, как правильно чистить косметический спонж. Его пористая структура впитывает больше косметики и кожного жира и чистить его так, чтобы полностью отмыть от грязи и бактерий, сложнее всего. Но три способа зарекомендовали себя очень хорошо.

С помощью жидкого мыла

Наполните миску чуть теплой водой и возьмите жидкое косметическое мыло. Для лучшего эффекта можно взять антибактериальное. Разведите несколько капель мыла в воде и положите в миску спонж. Когда он пропитается водой, несколько раз аккуратно нажмите на него, чтобы сквозь поры инструмента прошла вода и промыла их. После этого смените мыльную воду на чистую и повторите процедуру, чтобы сполоснуть спонж. Повторяйте действия, пока он не перестанет выделять пену. Но помните, что нажимать нужно аккуратно, чтобы не повредить материал, из которого сделан предмет. Напоследок деликатно отожмите инструмент и дайте ему высохнуть на воздухе естественным путем.

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При помощи твердого мыла

Если жидкого мыла под рукой нет, почистить косметический спонж можно и твердым бруском. Намочите предмет и аккуратно, без лишнего нажатия потрите о мыло, а затем несколько раз легко сожмите в руке. Это позволит пене пройти сквозь весь спонж. Далее ополосните его, как описано в предыдущем методе.

В микроволновке

Высокая температура убивает бактерии, так что этот способ позволит не только промыть спонж, но и как следует его продезинфицирует. Сначала промойте предмет, как в первом методе, но сосуд выбирайте, пригодный для использования в микроволновке. Затем поместите емкость с мыльным раствором и спонжем в печь и включите ее на одну минуту. После этого дайте инструменту остыть и ополосните, как описано ранее.

Как часто нужно чистить спонж для макияжа?

В идеале лучше всего чистить его после каждого использования, особенно если вы краситесь редко. Но если времени мало, старайтесь делать это хотя бы после двух-трех применений. При полоскании обращайтесь с предметом осторожно, ни в коем случае его не выкручивайте. И не забывайте менять спонж каждые три месяца – именно таков срок его годности.

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