Как почистить солнцезащитные очки, чтобы не испортить и не поцарапать: лучший способ

Солнцезащитные очки не только защитят от ярких солнечных лучей, но и выгодно дополнят летний образ. Единственный минус – уязвимое стекло, на котором быстро появляются загрязнения, пыль и царапины.

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Старый и на самом деле не очень добрый способ – подышать на стекло и протереть одеждой – может только усугубить ситуацию. Как почистить солнцезащитные очки, чтобы не испортить и не поцарапать, разбирался OBOZREVATEL.

Как правильно чистить солнцезащитные очки

По словам экспертов, самый действенный способ почистить солнцезащитные очки заключается в использовании двух ингредиентов – мыла и воды.

Шаг 1. Прежде всего следует вымыть руки, чтобы не запачкать оправу жиром и грязью.

Шаг 2. Очистите поверхность от пыли и мусора, промыв линзы теплой водой. Даже маленькие твердые остатки могут поцарапать стекло в процессе очищения.

Шаг 3. Лучшее средство для мытья очков – жидкое мыло или средство для мытья посуды. После протирания оправы необходимо нанести 2-3 капли средства на линзы.

Шаг 4. Теперь промываем очки в теплой воде. Промывать следует несколько раз, чтобы мыло полностью смылось.

Шаг 5. Сушить очки нужно салфеткой из микрофибры. Она не царапает линзы и не оставляет разводы.

Табу при чистке очков

Бумажные полотенца

Бумажные изделия изготовляют из целлюлозных волокон, которые могут поцарапать очки.

Сушка на открытом воздухе

Если сушить очки на свежем воздухе, высок риск того, что на стекле появятся разводы.

Вытирание одеждой

Вытирать стекло одеждой нельзя, ведь в волокнах накапливаются пыльца, пыль и клетки кожи, которые оставят следы и могут привести к царапинам.

Почему нельзя дышать на стекло

Во-первых, это не гигиенично. Во-вторых, кофе, чай, газированные напитки, алкоголь и даже сок влияют на кислотность слюны и жидкие частицы. Естественно, на очки нельзя плевать. Все это может привести к повреждению покрытия.

Агрессивные чистящие средства

Магазинные средства для чистки очков могут также негативно повлиять на стекло. Они обычно содержат аммиак, отбеливатель, ацетон, уксус и медицинский спирт – ключевые ингредиенты для мытья стекла и избавления от разводов. Однако для тонированного стекла эти химикаты очень опасны, они способны повредить и смыть оттенок.

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