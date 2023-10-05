Как почистить ручки на газовой плите, не снимая их: действенные способы

Ручки на газовой плите быстро загрязняются и покрываются жирными пятнами, потому что хозяйки постоянно пользуются ими во время приготовления пищи. Чтобы хорошо очистить их, нужно приложить немало усилий и времени.

Но OBOZREVATEL нашел действенные способы, которые помогут быстро справиться с этим. Для этого вам не придется снимать ручки с плиты.

Хозяйственное мыло

Это незаменимый помощник в уборке и стирке. Мыло содержит дезинфицирующие вещества., способные расщеплять грязь и жир. Натрите небольшой кусок и залейте пол стаканом кипятка, хорошо размешайте. Затем смочите чистую губку в растворе и протрите ручки. После очистки еще раз протрите влажной тряпкой, чтобы избавиться от мыльных остатков.

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Сода и перекись водорода

Смешайте две чайные ложки соды и добавьте перекись, чтобы образовалась густая паста. С помощью зубной щетки нанесите пасту на ручки и оставьте на 10 минут. Затем щеткой очистите стойкие пятна и протрите все влажной тряпкой.

Лимонный сок

Сок лимона содержит кислоту, которая хорошо растворяет жир. Смочите щетку в сок и тщательно протрите ею ручки. Если пятна остались, то смочите щетку в соде и еще раз протрите необходимые участки.

Влажные салфетки

Салфетки с содержанием спирта могут хорошо справиться с жирными пятнами. Этот метод можно использовать сразу после того, как появилось свежее пятно. Потому что стойкую грязь будет труднее отмыть.

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