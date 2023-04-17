Как почистить ручки на дверях: действенные способы

Дверные ручки могут стать настоящим рассадником бактерий, если пренебрегать регулярной очисткой. Нет необходимости использовать агрессивные или токсичные продукты, чтобы избавиться от микробов.

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Помогут простые и доступные ингредиенты. Издание Sante Plus подобрало действенные лайфхаки, некоторые из них вас точно удивят.

Лимон

Эксперты по уборке советуют натереть дверные ручки лимоном. Лимонная кислота обладает дезинфицирующими свойствами и способна глубоко очистить поверхности от грязи и налета.

Самое простое – разрезать лимон пополам и натереть ручку одной половинкой. После этого следует промыть очищенный участок влажной губкой и протереть чистой сухой тканью из микрофибры.

Лимон плюс сода

Если загрязнение не отмывается простым лимоном, необходимо смешать в емкости 1/2 чайной ложки лимонного сока и 1 чайную ложку пищевой соды до образования пасты. Дверную ручку нужно густо намазать смесью и оставить на несколько минут, после чего удалить остатки пасты с помощью смоченной в воде тряпки.

Лайфхак с кока-колой

Хромированные ручки можно очистить, используя диетическую кока-колу. Этот газированный напиток содержит лимонную кислоту, которая растворяет следы ржавчины и глубоко удаляет пятна. Лучше покупать колу без сахара, чтобы облегчить полоскание.

Малоизвестный лайфхак с кетчупом

Кетчуп можно использовать не только как дополнение к спагетти, гамбургерам или картофелю фри. Эксперты говорят, что благодаря кислотности и высокому содержанию уксуса, кетчуп способен растворить грязь и следы жира на дверных ручках. Этот лайфхак может показаться немного странным, но опытные хозяйки говорят – он действительно работает. На ручку нужно нанести тонкий слой кетчупа и, подождав 5 минут, промыть ручку влажной губкой.

Соль, мука и уксус

Еще одна методика очищения дверных ручек заключается в применении соли, муки и уксуса. Соль известна своим дезинфицирующим действием, а мука удаляет сложные пятна.

Необходимые ингредиенты:

соль – 1 столовая ложка

мука – 1 столовая ложка

белый уксус – 1 столовая ложка

горячая вода

Все ингредиенты, кроме воды, в равных пропорциях смешиваем в емкости и натираем полученной смесью дверные ручки. Выждав несколько минут, протрите смесь мягкой тканью и промойте дверные ручки горячей водой.

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