Как почистить подошву утюга от нагара: спасительный лайфхак

Нет ничего хуже, чем запачкать чистую белую рубашку обгоревшим утюгом. Очищать поверхность прибора от грязи и нагара нужно регулярно. Кроме того, что утюгу придется дольше нагреваться (а это в свою очередь приведет к увеличению счетов за электроэнергию), от темных пятен на вещах не спасут самые действенные лайфхаки.

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Базовая чистка хотя бы раз в несколько месяцев будет способствовать более качественному процессу глажrb и улучшит работу прибора. Эксперты Ideal Home рассказали, как улучшить скольжение утюга и чем почистить подошву от нагара.

Лайфхак с содой и уксусом

Необходимые ингредиенты:

белый уксус

пищевая сода

две салфетки из микрофибры

ватные палочки.

Всегда следует проявлять особую осторожность при чистке электроприборов. Джереми Барлтроп из G Johns & Sons Ironmongeries подчеркнул: "Если вы планируете почистить обгоревший утюг после сеанса глажки, вам также следует слить из него воду и подождать, пока он полностью остынет и высохнет, прежде чем начать".

Уксус эффективнее всего действует в сочетании с пищевой содой. Смешайте эти два компонента до образования пасты.

Смочите ткань из микрофибры в пасте и протрите ею подошву утюга. Растирайте небольшими кругами, а не вверх-вниз или из стороны в сторону.

Уксусная кислота поможет прорезать пригоревшие остатки. Ава Уилсон, главный редактор Unclutterer, добавила, что сода благодаря мягкой абразивности снимает и расщепляет любые пригоревшие остатки, не повреждая поверхность утюга.

Оставьте пасту на 30 минут, чтобы компоненты подействовали. Не смывайте сразу после нанесения.

Следует убедиться, что в паровых отверстиях нет грязи и мусора. С помощью ватных палочек нужно очистить отверстия от остатков пасты, прежде чем сода высохнет и укупорит их.

Когда вы будете уверены, что выдержали пасту достаточно долго, вы можете взять другую чистую и влажную ткань из микрофибры, чтобы убрать остатки.

Как предотвратить появление нагара

Один из самых простых способов прожечь подошву утюга – это гладить футболки с принтами. Если при этом будет установлена высокая температура, вы не только сожжете утюг, но и испортите одежду. Во время глажки вы, вероятно, берете кучу стиранной одежды и поочередно ее проглаживаете. Эксперты советуют сначала гладить деликатные ткани, требующие более низких температур. Регулярно чистите утюг. Хотя следы от ожогов на одежде обычно связаны с высокими температурами, засоренные и грязные утюги могут способствовать появлению нагара. Поэтому желательно регулярно чистить утюг – от одного раза в месяц, в зависимости от того, как часто вы им пользуетесь.

Еще несколько лайфхаков

Специалисты также советуют попробовать доступное аптечное средство. Включите утюг на высокую температуру, пинцетом возьмите таблетку парацетамола и протрите ею подошву. Во время вытирания вы увидите, как подгоревшие черные пятна быстро исчезают.

Если у вас под рукой нет белого уксуса или пищевой соды, вы можете воспользоваться зубной пастой, чтобы очистить пригорелый утюг. Для этого натрите белую зубную пасту на подошву и оставьте на минуту, а затем протрите чистой тканью из микроволокна.

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