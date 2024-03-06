Как почистить микроволновку за считанные минуты: лайфхак, что не требует усилий
Микроволновая печь является удобным и функциональным прибором на кухне. Единственный минус – с мойкой часто возникают проблемы. Микроволновка требует регулярной очистки, ведь лишняя влага и остатки пищи могут привести к размножению бактерий.
Не обязательно покупать дорогие моющие средства – пригодится доступный ингредиент. Как почистить микроволновку в считанные минуты, рассказало издание Informacion.
Этап 1: подготовительный
Вам нужен только свежий лимон. Этот популярный и доступный цитрус является мощным компонентом для качественной очистки и дезинфекции.
Разрежьте пополам лимон: вам понадобится как сок, так и половинки лимона для очистки загрязнений. Сок и эфирные масла являются ключевыми компонентами этого процесса.
Шаг 2: эффективность сока
Выжмите обе половинки лимона в миску, пригодную для микроволновки. Можно добавить в емкость немного воды, чтобы разбавить концентрированный сок – это создаст больше пара во время нагрева, что важно для размягчения грязи и жира.
Шаг 3: разогрев в микроволновке
Положите половинки лимона в миску и поставьте в микроволновку. Нагревать нужно на высокой мощности 3-5 минут.
Шаг 4: охлаждение
Когда процесс нагрева остановится, не вынимайте миску сразу – дополнительное время позволяет паре от лимона эффективно дезинфицировать поверхности.
Шаг 5: окончательная уборка
Теперь тканью или губкой очистите микроволновку внутри. Вы увидите, как легко удаляются грязь и жир благодаря лимонной паре.
Не забудьте также почистить дверцу и наружную часть микроволновки влажной тряпкой.
Способ чистки микроволновки лимоном не только эффективен, но и экологичен и оставляет свежий и приятный аромат. Это простое и быстрое решение, которое экономит ваше время и усилия.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, можно ли включать пустую микроволновку.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.