Как почистить грязный ноутбук дома: поэтапная инструкция

Ноутбук требует регулярной очистки от грязи и пыли. Липкая клавиатура и остатки пищи под клавишами – только внешние эстетические аспекты, на самом деле вся поверхность может стать рассадником бактерий.

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Эксперты PC World рассказали о том, как безопасно очистить ноутбук. Достаточно трех простых шагов.

Шаг 1

Начнем с самого очевидного: убедитесь, что вы выключили ноутбук и отключили его от сети. Для чистки вам понадобится влажная ткань, поэтому меры предосторожности крайне важны.

Используйте сжатый воздух для вентиляционных отверстий, портов USB, клавиш и т.д. Первым шагом в очищении ноутбука является удаление любых сыпучих частиц. Распылять сжатый воздух нужно на достаточном расстоянии от прибора. Это необходимо для того, чтобы в щелях не скапливался конденсат. Если ноутбук имеет широкие вентиляционные отверстия, направьте на них насадку и хорошо продуйте.

Шаг 2

Протрите ноутбук влажной салфеткой из микрофибры. Эксперты рекомендуют нанести несколько капель спирта на влажную ткань – это также хороший способ продезинфицировать клавиатуру.

Никогда не применяйте агрессивные чистящие средства, аммиак или отбеливатель непосредственно на ноутбуке. Жидкость может попасть в щели и привести к поломке.

Шаг 3

Возьмите ватную палочку, смочите ее в спирте и очистите промежутки между клавишами на клавиатуре. Это отличный способ очистить труднодоступные места.

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