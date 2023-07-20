Как почистить фильтр кондиционера: подробная инструкция

Техническое обслуживание системы кондиционирования воздуха является залогом ее правильной и продолжительной эксплуатации. Особенно важно регулярно очищать фильтры – это поможет повысить эффективность и предотвратить долгосрочные проблемы.

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В самые жаркие месяцы кондиционер является настоящим спасением. Издание Informacion опубликовало подробную инструкцию и рассказало, как правильно чистить фильтр.

Как почистить фильтры кондиционера

Во избежание несчастных случаев отсоедините прибор от сети: это является основой любого вида технического обслуживания.

Далее вынимаем фильтры. Обычно они расположены на передней части кондиционера за решеткой. Откройте решетку и аккуратно извлеките фильтр, чтобы не повредить его.

После снятия фильтра нужно проверить: если он поврежден, лучше его заменить, а не чистить.

Теперь переходим к этапу очистки:

Если фильтр сделан из многоразового материала (например, пенопласта), можно помыть его водой с мягким моющим средством. Обязательно хорошо прополощите его после мытья. Бумажные или волокнистые фильтры лучше чистить пылесосом, чтобы удалить пыль и грязь. Эти материалы быстро испортятся при намокании.

Перед повторной установкой фильтр должен полностью высохнуть. Обратите внимание, что этап сушки может занять несколько часов. При установке убедитесь, что фильтр плотно прилегает, а решетка хорошо закрыта.

Подключите кондиционер к сети и проверьте, работает ли все правильно. Помните, что очищать фильтр нужно регулярно, особенно в летние месяцы. Это может продлить срок эксплуатации системы кондиционирования воздуха и повысить ее энергоэффективность.

Кстати, в "Укрэнерго" напомнили, что из-за повреждения энергосистемы в результате российских атак в настоящее время доступно меньше энергоблоков, чем в довоенные годы. Как правильно использовать кондиционеры в условиях энергодефицита и какую температуру советуют установить – читайте в материале.

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