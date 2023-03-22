Как почистить даже самую грязную духовку: помогут три ингредиента

Духовку следует мыть регулярно, иначе устаревшая грязь, жир и остатки пищи будет очень трудно удалить с поверхностей. Если вы не хотите использовать магазинные химические средства, можно сэкономить воспользоваться действенными "народными" советами.

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Пищевая сода, уксус, лимонная кислота – это простые ингредиенты, которые помогут удалить устаревший жир. Как почистить даже самую грязную духовку, разбирался OBOZREVATEL.

Как отмыть духовку содой

Сода известна очищающими свойствами, поэтому способна быстро и эффективно отмыть тяжелые загрязнения. Достаточно приготовить пасту, смешав соду и воду к консистенции "кашки". Смесь наносим на грязь и ждем несколько часов. После этого смываем остатки соды теплой водой.

Поможет ли уксус

Уксус часто используют для очищения различных поверхностей. Не нужно готовить растворы или смеси – уксус рекомендуют просто нанести на грязные участки, оставить его на несколько часов и смыть водой.

Лайфхак с лимонной кислотой

Сок лимона или лимонную кислоту смешиваем с водой и с помощью губки наносим раствор на грязь. Алгоритм действий аналогичен – ждем 2-3 часа и смываем водой.

"Паровая баня"

Эксперты по уборке также советуют попробовать "паровую очистку". В противень следует налить воду (примерно 0,5 л), добавить моющее средство и оставить в духовке на 30 минут. Духовку включаем при этом на температуру 100 °C. Эффект "паровой бани" позволит жиру быстрее размягчиться и раствориться. Затем ждем, пока духовка остынет и губкой удаляем остатки грязи.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, чем отмыть копоть на кухонных шкафчиках, чтобы поверхности снова сияли.

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