"Доброго времени суток Сергей! У меня есть идея! Могу к вам абратится?"

Все сообщения не от друзей, на которые я раньше не отвечал, попадают в "Запросы на переписку" или "Спам" (так и не понял, чем отличаются эти папки).

Иногда я их просматриваю.

Там сотни сообщений.

Поделюсь с вами лайфхаком, как писать сообщения так, чтобы шанс на ответ повысился в 100 раз с 0,1% до 10%. И это, я уверен, работает не только со мной, а с любым человеком, который вас не знает, но вы решили ему написать.

Видео дня

1. Будьте кратки. Лонгриды не читают. Сообщение получатель видит с конца, потом листает вверх и если это лонгрид его даже не начнут читать.

2. Поздоровайтесь и обратитесь по имени. Ни в коем случае не пишите "Доброго времени суток!" или не перепутайте имя.

3. Напишите грамотно, это совсем несложно. У многих рука не поднимается отвечать на сообщения со словами "извените", "ложу", "аператор".

4. Одним предложением сделайте комплимент человеку или его бизнесу (это необязательно, но располагает к вам).

5. Представьте, что у вас больше не будет возможности ничего уточнить и/или исправить. Напишите сразу всю суть, которую хотите донести. Будь-то идея или вопрос, сформулируйте их так, чтобы всё сразу(!) было понятно. В случае с вопросом, поясните зачем вам на него ответ. На вопросы справочного характера вам скорее всего не ответят – для этого есть службы поддержки и/или Google.

6. Если у вас возникла проблема, связанная с обслуживанием, которую не решила поддержка, рекомендую сразу в сообщении с проблемой указывать телефон для обратной связи, по которому вас можно найти.

7. Экстремально повышает вероятность реакции, если вы составили сообщение так, что его можно пересылать ответственным менеджерам компании без редактирования и при этом смысл полностью сохранится.

8. Когда вы пишите незнакомому человеку "Добрый день!" и ждёте его ответ (а таких сообщений ~10%) вы зря потратили своё время. Переписка, это не приветствие в лифте – из вежливости никто в ответ не здоровается, особенно в папке "Спам", где отправитель не знает прочли его сообщение или нет. Ваш "Добрый день!" так и останется "непрочтённым".