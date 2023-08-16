Как перестать покупать все подряд: способы избавиться от привычки

Магазины и супермаркеты часто делают разные акции и используют маркетинговые уловки, чтобы привлечь покупателя к себе. Большинство людей поддаются желанию купить что-то по выгодной цене, даже если эта вещь или продукт совсем не нужен.

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Такие импульсивные затраты могут значительно навредить вашему кошельку. Поэтому OBOZREVATEL нашел действенные советы, которые помогут справиться с этим.

Привычка "покупать все подряд" может привести к серьезным последствиям. Так, вы можете иметь большие долги и испортить отношения с близкими людьми. Чтобы решить эту проблему, нужно ее признать и приготовиться к борьбе, чтобы улучшить свою жизнь.

Составьте бюджет

Реально оцените свой доход и подсчитайте расходы на оплату жилья, коммунальные услуги, еду и базовые нужды на месяц. Это поможет вам определить, сколько денег вы можете потратить, чтобы не брать взаймы, а даже откладывать средства.

Для начала трудно удержаться от желаемой покупки, но помните об определенном бюджете и соблюдайте его.

Триггеры

Определите, что именно побуждает вас совершать импульсивные покупки. Возможно, вы это делаете, чтобы улучшить настроение, преодолеть стресс или вам нравится постоянно приносить домой что-нибудь новое.

Вам необходимо заменить это на что-то другое. Например, когда чувствуете, что появилось желание пойти в магазин, займитесь медитацией, позвоните друзьям, чтобы отвлечься, включите любимый фильм или послушайте музыку.

Правило "24 часа"

Перед тем, как что-нибудь купить, подождите 24 часа. В течение этого времени обдумайте для чего вам эта вещь, какую пользу она принесет вам и как ее можно использовать в повседневной жизни. Чаще всего оказывается, что этот товар вам совсем не нужен и это просто импульсивное желание.

Отпишитесь от рассылок

Магазины постоянно присылают рекламу, чтобы сообщить потребителям о новых товарах или акциях. Это негативно влияет на людей, которые не могут контролировать свое желание купить что-либо. Поэтому лучше отпишитесь от рассылок, чтобы снизить влияние на вас.

Осознанное потребление

Перед тем, как приобрести вещь, задайте себе несколько вопросов: действительно ли она нужна? Добавит ли ценности в жизни? Можно ли ее позволить себе в рамках бюджета?

Задумываясь над этим, вы сознательно примете решение, а не импульсивно приобретете товар.

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