Как перестать переживать за вещи, которые мы не можем изменить: советы психологов

Вещи, которые находятся вне нашего контроля парадоксальным образом беспокоят нас больше всего. С одной стороны, мы никак не можем повлиять на ход событий и логично было бы отпустить ситуацию, с другой – постоянно переживаем из-за этого огромный стресс, прокручиваем в голове множество вариантов хода событий и стараемся нащупать хоть какую точку опоры в этих условиях.

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Но научиться меньше беспокоиться в подобных ситуациях можно. Издание Woman and Home обратилось к профессиональным психологам за советами, как меньше беспокоиться из-за неподвластных нам вещей. И вот их советы.

Отвлекайтесь

Найдите какое-нибудь увлекательное занятие, которое полностью поглотит ваше внимание. Главное условие – оно не должно иметь ничего общего с источником вашего беспокойства. Например, вспомните о давно забытом хобби, позовите в гости друзей или запишитесь в спортзал. Загрузите мозги посторонними мыслями и вам станет легче.

Поговорите с кем-нибудь

Говорят, что разделенная проблема – это решенная проблема. Пообщайтесь с кем-то о том, что вас беспокоит, проговорите это во всех деталях. Неважно, кто это будет – ваши друзья, партнер, члены семьи или профессиональный психолог. Главное, чтобы человек был готов вас выслушать. Существует также вероятность, что во время такой беседы вы получите дельный совет или придумаете какое-либо решение самостоятельно. Это также может дать вам чувство ясности, которое не только снизит стресс и беспокойство, но и поможет повысить вашу устойчивость.

Не забывайте о физической активности

Тренировка не только отвлекает ваши мысли. Физические упражнения провоцируют выработку в организме гормонов счастья эндорфинов. Как указывает обзор, сделанный Медицинской школой университета Бостона, при этом более важна регулярность, чем интенсивность упражнений. Сделайте нагрузку своей рутиной, и они станут островком стабильности, на который вы сможете опереться во времена неопределенности.

Впрочем, если вы никогда не занимались физической активностью, необходимость соблюдать график занятий и посещать тренировки может стать для вас дополнительным стрессом. В таком случае начните с чего-то, что не потребует от вас кардинальных перемен в жизни. К примеру, начните ходить пешком, постепенно увеличивая расстояние и меняя маршрут, занимайтесь упражнениями самостоятельно с помощью онлайн-тренировок или приложений или танцуйте дома по несколько минут в день.

Внесите небольшие изменения в питание

Нездоровая пища может усиливать влияние стресса на организм. Поэтому сократить потребление алкоголя, кофеина и продуктов глубокой переработки – хорошая идея, когда вам кажется, что все выходит из-под контроля. Так исследование Университета Кардиффа показывает, что кофеин ускоряет сердцебиение и дыхание и повышает температуру тела, а это само по себе все является симптомы стресса. Так что, злоупотребляя кофе, вы их только усилите, ведь тело не распознает разницу между просто избытком кофеина и настоящей тревогой. Оно просто заставляет симпатическую нервную систему включать режим "бей или беги".

В свою очередь алкоголь выступает как депрессант. Регулярное его употребление может нарушить работу важного нейротрансмиттера в мозге, который называется ГАМК и помогает регулировать нашу нервную систему. То есть сбой в работе этой системы усложнит организму борьбу со стрессом.

Помните о важности сна

Чувство тревоги может нарушать сон, а нехватка сна – усугублять чувство тревоги. Возникает замкнутый круг. При этом уровень гормона стресса кортизола в вашем теле постепенно будет расти. Поэтому позаботьтесь о гигиене сна – ложитесь в постель вовремя и в одно и то же время, не меняйте график сна в рабочие дни и на выходных, не засиживайтесь допоздна, а за час до засыпания откладывайте все гаджеты и проводите это время в занятиях, дающих вам расслабление. Если вам все равно не спится, вставайте с кровати и снова принимайтесь за релакс. Рано или поздно это подействует. Главное, не нервничайте из-за того, что вам не спится. А хвалите себя за то, что вы стараетесь наладить сон.

Попробуйте медитацию

Медитация – еще один популярный способ научиться эффективно справляться со стрессом. Главное при этом сосредотачиваться исключительно на том, что происходит с вами здесь и сейчас. Постарайтесь вообще не думать ни о чем, а следить за тем, ровно ли вы держите спину, насколько прохладным является воздух, который вы вдыхаете, и каким теплым тот, что выдыхаете. Помочь научиться правильно медитировать может одно из множества специальных приложений.

Сделайте что-нибудь положительное

Когда что-нибудь выходит из-под вашего контроля в одной сфере, возьмите дела в свои руки в другой. Застелите кровать, разберите шкаф, как давно планировали, приготовьте близким свое коронное блюдо, позвоните дорогому человеку и спросите, как у него дела. Действия при этом не должны нести деструктива и быть вам приятными. Когда вы увидите, как справляетесь с хаосом, ощущение земли под ногами вернется к вам.

Практикуйте осознанность

Медитация – не единственная практика осознанности, которая может помочь снизить стресс. С этим хорошо справляются также дыхательные практики либо практики расслабления мышц. Используйте также приятные звуки или ароматы – что угодно, что поможет вам вернуться в текущий момент и насладиться им.

Записывайте свои мысли

Ведение дневника – еще одна известная техника осознанности, разработанная для того, чтобы перенести ощущение беспокойства из вашего ума на бумагу. Психологи утверждают, что оформление своих чувств в слова очень полезно для психического здоровья. Ведение дневника на основе эмоций может уменьшить беспокойство и симптомы депрессии, а также улучшить управление стрессом.

Признайте присутствие беспокойства в вашей жизни

Как бы вы ни пытались сделать вид, что стресса в вашей жизни нет, от этого он не исчезнет. Поэтому просто признайте его присутствие. Скажите себе, что это законная часть вашей реальности, что вы должны его принять и научиться с ним жить, двигаясь при этом дальше. Пусть стресс будет вашим попутчиком, а не водителем. Чем меньше вы будете уделять внимание тому, чтобы беспокоиться, тем лучше. Просто примите, что в вашей жизни присутствует стресс, из-за чего вы можете поступать вот таким вот образом и требуете вот такой вот заботы о себе. Лелейте себя, а не свою тревогу.

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