Вообще надо признать, что данная проблема является очень распространённой. И конечно, её истоки, чаще всего кроются в наших семейных отношениях, заложенных в нас с раннего детства. К сожалению, так бывает, что именно близкие нам люди, знающие наши слабые места, часто неосознанно, стремятся навязать нам чувство собственной никчёмности, непривлекательности и даже ущербности.

Поскольку в раннем возрасте наша психика очень уязвима, такое деструктивное давление, которое часто можно приравнять к эмоциональному насилию, несёт в себе крайне негативные последствия для нашей самооценки уже во взрослом возрасте. Также очень негативное влияние может иметь, так называемая чёрная полоса жизненных неудач и разочарований, которая может привести к "синдрому выученной беспомощности", когда человек смиряется с тем, что он неудачник.

И, как следствие, выбирает для себя путь служения тем, кто, как ему кажется, гораздо лучше его, таким образом бессознательно пытаясь показать всем, что с ним всё в порядке. Иными словами, постоянные попытки доказать всем, что ты на самом деле нормальный и хороший, приводят человека во внутреннюю ситуацию, из которой ложных выход только один – "надо стать идеальным для всех!" Конечно же в этом случае все мысли о своих интересах, желаниях и реальных возможностях уходят на второй, если не на третий план, чем с успехом начинают пользоваться все, кому надо удовлетворить свои потребности, или отстоять личные интересы…

Вход в данную ситуацию я вам кратко описал, а теперь опишу выход из неё. По факту, первым шагом тут является осознание для себя этой проблемы, с главным выводом: что перестать оправдывать чужие ожидания – означает научиться уважать самого себя. Да, любой из нас неидеален, но этот факт должен стать для вас мостом, а не обрывом. Разве вы не замечали в жизни этот парадокс, что часто нас притягивает в людях не смиренная доброта, а способность совершить поступок, который может быть и спорным, но подчёркивающим личность человека.

За такие "недостатки" нас любят гораздо больше и сильнее, чем за банальные достоинства. Но для того, чтобы ваш поступок стал поистине результативным, необходимо для начала понять свои истинные желания. Дальше даю очень простое упражнение: на листе бумаги вы честно пишите списком все свои желания, какими бы они ни были. После этого, откладываете этот лист на несколько часов, обязательно переключив своё внимание на другие дела. Вернувшись обратно к своему списку, вам надо свежим глазом его перечитать, и проанализировать даже не столько на уровне своего ума, сколько на уровне своих чувств, какие из этих желаний действительно ваши, а какие просто были навязаны вам извне – близкими, модой, авторитетом значимых для вас людей и т.д. В молодые годы, выполнив это упражнение, я с удивлением обнаружил, что из более чем двадцати желаний, записанных мной, в итоге осталось лишь четыре. И ключевой вывод из этого один: только разобравшись в своих истинных желаниях, вам не утонуть в чужих ожиданиях!

Для реализации своих желаний, безусловно вам необходимо будет активировать своих самые сильные стороны, то есть ключевые особенности психики – ваш характер, знания, навыки и умения. Здесь тоже можно составить целый список, но, как показывает практика, из-за проблем с самооценкой, такой список может быть мягко говоря не полным. Поэтому если в результате вы ощутите какую-то свою недосказанность, или неискренность, не стесняйтесь обращаться за помощью к квалифицированному психологу. Ведь не существует людей, без сильных сторон натуры, но есть люди, у которых нет сил их в себе разыскать.

После того, как вы разберётесь со своими внутренними ресурсами, и выделите свои сильные стороны, начинайте, опираясь на них, действовать в своих интересах. И здесь очень важно помнить о том, что мгновенной радости это вам может не принести, ровно потому что за каждым вашим действием сначала идёт результат, потом следует опыт, и только за тем приходит успех. Я это говорю для того, чтобы вы не боялись совершить ошибку, ведь по-другому опыта, а значит и успеха, вам не видать. А совершать свои ошибки – гораздо лучше, чем жертвуя собой идти на поводу у своих близких, коллег и прочих лиц, которые могут вами просто манипулировать, видя в вас лишь слепую безотказную доброту. Чтобы этого не было, надо научиться, в ответ на чужие предложения и просьбы, говорить твёрдое: "Нет".

Когда вас просят о каком-то действии: в чем-то помочь, куда-то сходить, или поучаствовать в чём-либо, задайтесь простым вопросом: а на сколько это важно лично для вас?! И слово "важно" здесь ключевое, ведь у любого человека должны быть его внутренние границы, которые очерчивают его жизненные приоритеты. Ведь когда у вас всё в порядке с самооценкой и вы знаете чётко чего хотите, то тогда важное значение приобретает потраченное вами время. Отметьте для себя, что люди, которые не хотят уважать ваше время и ваши интересы не заслуживают и вашего уважения в ответ. И всегда помните, что оправдывать ожидания других – значит исповедовать чужие ценности и приоритеты, которые никогда не заменят вам собственных интересов. А потому, чтобы отбросить всё это в сторону, и сконцентрироваться на себе, перестаньте себя оценивать и сравнивать с теми, кто может быть сильнее и богаче вас, но как человек, такой же неидеальный, как и вы.

Многие бояться говорить другим "Нет", с одной стороны, чтобы не разочаровывать тех, кто имеет для них вес и значение, а с другой – потому что любовь и уважение к себе у них ассоциируется со словами "высокомерие" и личный "эгоизм". Но это абсолютно ложное убеждение! Ведь, тот, кто не уважает себя, никогда не сможет получить искреннее уважение со стороны других. Проанализируйте свои лучшие качества. И только не говорите, что у вас их нет! Ведь люди, у которых нет сильных качеств собственной натуры, неспособны к выживанию в принципе! А поэтому, повспоминав все свои жизненные успехи, и удачные моменты, без которых наша жизнь тоже невозможна, составьте себе перечень тех особенностей своего ума и характера, которые помогли вам достичь успеха в ситуациях, которые вы вспомнили. И ощутив себя настоящего, начинайте делать то, что в первую очередь нравится лично вам, как бы на это не смотрели ваши вчерашние манипуляторы.

Разочаровывайте людей смелее! Покажите им своё настоящее "Я"! Ведь только взяв ответственность за свою жизнь на себя, научившись принимать важные решения, развивая таким образом в себе ассертивность, вы наконец станете тем, кто вы есть на самом деле. А доброта к людям в вас безусловно останется, главное – не терять обратной эмоциональной связи с вашими родными и близкими.

Подытожив всё сказанное выше, я в конце лишь добавлю: чтобы зауважать и полюбить себя, вам совсем не обязательно идти совершать подвиги, ведь, как я люблю повторять: "Чтобы совершить подвиг, не обязательно быть героем!"Важно лишь помнить, что ваша жизнь целиком находится в ваших руках. И позитивный результат всегда приходит к тем, кто этих рук никогда не опускает.

Всем добра!

И спасибо за внимание!