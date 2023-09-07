Как отстирать рукава куртки: самые действенные средства

Люди наслаждаются последними теплыми днями осени перед похолоданием. Поэтому необходимо уже сейчас думать о верхней одежде и как ее подготовить к сезону.

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Рукава куртки чаще всего загрязняются, поэтому их нужно регулярно чистить, особенно если они светлого цвета. OBOZREVATEL нашел действенные средства, которые помогут справиться с этим.

Частая стирка пуховика после небольшого загрязнения может испортить его внешний вид. Поэтому лучше избавляться от пятен по мере их появления. Но также нужно знать, как правильно это делать.

Не следует интенсивно тереть грязные участки жесткими щетками или просто руками, чтобы не деформировать ткань. Также перед использованием каждого способа, нужно тестировать его на незаметном участке куртки, чтобы проверить, не повредит ли это материалу.

Быстро очистить рукава можно с помощью доступных ингредиентов.

Нашатырный спирт

Добавьте к 100 мл воды одну чайную ложку спирта и такое же количество средства для мытья посуды. Все размешайте и смочите в растворе губку. Осторожно протрите губкой загрязненные места и оставьте на 30 минут. Затем смойте теплой водой.

Хозяйственное мыло

Этот метод не займет много времени. Достаточно смочить рукава водой и натереть пятна мылом. Оставьте куртку на 30 минут, протрите мягкой губкой и смойте водой.

Перекись

В стакане теплой воды размешайте три чайные ложки раствора, смочите в нем ватный диск и нанесите на пятна. Осторожно протрите все зубной щеткой. Для большего эффекта можно использовать лимонный сок. Нанесите сок на грязные участки и оставьте на 20 мин. Затем смойте водой.

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