Как отстирать пятна от клубники: лайфхаки для белой и цветной одежды

Сезон клубники в разгаре, июнь – лучшее время, чтобы насладиться вкусными и сладкими ягодами. Но от неприятностей не застрахован никто, поэтому клубничные пятна на одежде оставляют взрослые и дети.

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Насыщенный красный цвет удалить из волокон тканей очень тяжело. Первое правило стирки заключается в оперативности: чем быстрее вы замочите одежду в воде, тем больше вероятность отстирать загрязнение. OBOZREVATEL подобрал самые эффективные лайфхаки, которые помогут вывести из белых и цветных вещей клубничный сок.

Как удалить клубничный сок из белой одежды

Кипяток

Прежде всего проверьте этикетку – на ней должна содержаться информация о температуре стирки. Одежду из натуральных тканей (хлопка, льна и т.п.) можно стирать при высокой температуре, тогда как синтетика может повредиться. Есть высокая вероятность того, что синтетические вещи в горячей воде потеряют форму или полиняют.

Лайфхак с кипятком подойдет только для белой одежды. Следует налить в емкость горячую воду, поместить в нее грязную вещь и оставить на несколько часов. За это время клубничные пятна должны исчезнуть без дополнительных усилий.

Тереть пятно не нужно, чтобы сок не разошелся на еще большую площадь материала. Кроме того, не следует применять мыло, ведь вследствие взаимодействия с кислой средой красное пятно еще больше въестся в ткань.

Лайфхак с молоком

Популярность набирают и лайфхаки с молочными продуктами. В сети есть много рекомендаций касаемо замачивания молоке, сыворотке или кефире. После нескольких часов замачивания нужно тщательно прополоскать вещь, а затем постирать привычным способом вручную или в машинке.

Белый уксус и сода

Еще одно популярное народное средство – смесь соды и уксуса. Насыпаем на пятно соду и заливаем уксусом. Можно использовать также лимонный сок. Образуется пена и под действием химической реакции пятно исчезнет.

Как отстирать клубничный сок из цветной одежды

Аптечное средство

Если пятно еще не глубоко впиталось в волокна ткани, можно использовать простое и доступное аптечное средство – глицерин. Его нужно смешать с яичным желтком, нанести смесь на пятно и оставить на час. Затем следует постирать одежду привычным способом.

Соль

Одну столовую ложку соли смешиваем с ложкой кипяченой воды. Наносим смесь на пятно, ждем 15 минут и смываем.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о лайфхаках, которые спасут детскую одежду.

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