Как отстирать белую одежду до состояния новой: действенные лайфхаки

Белые вещи всегда выглядят эффектно, их приятно носить в жару, и этот цвет никогда не теряет актуальность. Но загрязняется белое очень быстро. И это огорчает, ведь пятна на белом заметны больше всего.

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Издание Sante Plus собрало несколько лайфхаков, как вернуть вещам первозданную белизну. И при этом не навредить им лишним трением или применением агрессивной химии.

В первую очередь важно обработать все пятна перед тем, как отправлять вещи в стиральную машину. Определите тип загрязнителя, нанесите на него соответствующее средство, убедитесь, что пятно исчезло, и только тогда загружайте его в барабан.

Также важно стирать белую одежду вывернутой. Таким образом вы лучше очистите ту сторону, которая непосредственно контактирует с телом и заодно защитите лицевую часть вещей от лишнего трения.

Натуральные пятновыводители для белого

С загрязнениями белой ткани хорошо справятся два хорошо известных средства. Это пищевая сода и белый уксус.

Уксус

Избавиться от загрязнений на белом поможет простое замачивание белых вещей в растворе уксуса. После часа в таком средстве их можно отправлять в стиральную машину. Но важно при этом не переусердствовать с количеством порошка или геля. Эксперты советуют добавить меньше, чем предусмотрено инструкцией. Большое количество моющего средства может привести к накоплению остатков в ткани и появлению серого или желтоватого налета на белой ткани.

Сода

Это средство идеально подходит для удаления всех видов стойких пятен на одежде. В частности, оно способно отчистить следы ржавчины, пота или крови. А в сочетании с уксусом эффект соды даже усилится.

Чтобы отчистить белую одежду содой, сделайте следующее:

намочите место с пятном;

насыпьте на него немного соды;

аккуратно разотрите ее губкой и оставьте действовать примерно на 30 минут;

смойте остатки и отправляйте вещь в стиральную машину с обычным средством.

Как вывести с белого желтые пятна

Даже если после стирки на белых вещах остались желтые пятна, их все еще можно отмыть с ткани. Здесь снова на помощь придет уксус. Чашку средства нужно влить в отсек для кондиционера во время машинной стирки. После этого лучше дать вещи высохнуть на солнце. Его лучи усилят действие уксуса и вы забудете о желтом пятне навсегда.

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