Как отмыть жир на силиконовых формах для выпечки: инструкция

Силиконовые формы для выпечки помогут быстро приготовить вкусные мафины, кексы и капкейки. Они дешевые и простые в использовании, но с их мытьем часто возникают проблемы.

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Надо приложить немалые усилия, чтобы отмыть запеченную грязь. Как эффективно очистить силиконовые формы для выпечки и кулинарные кисточки, разбирался OBOZREVATEL.

Вода и моющее средство не всегда могут справиться с таким загрязнением. Пригоревшее тесто под влиянием высоких температур прилипает к поверхностям, и силиконовые формы смотрятся не очень эстетично. Можно, конечно, выбросить формы и кисточки, но опытные кулинары, скорее сэкономят средства и отмоют грязь проверенными способами.

Прежде всего следует использовать смесь воды и соды. Пустые силиконовые формы разогревают в духовке 10 минут при температуре не выше 180 °C. Затем их следует промыть водой и осторожно нанести содовую смесь. Делать это лучше с помощью зубной щетки. Подождав, пока смесь высохнет, формочки промывают под потоком теплой воды.

Кстати, жесткая вода может вызвать появление белого налета на силиконе. Для удаления используют белый уксус. Берем 10% уксус и замачиваем в нем формы примерно на полчаса. Затем тщательно промываем под теплой водой и просушиваем.

Уксус имеет резкий запах, поэтому можно использовать и лимонную кислоту или лимонный сок. Аналогично предыдущему способу, замачиваем силиконовые формы на 30 минут и вымываем.

По словам экспертов, тяжелые пятна из устаревшего жира и грязи удалит кислородный порошок. Это универсальное и безвредное средство. Нужно посто помыть силиконовые формы в растворе порошка, тщательно их прополоскать и высушить. Формы для выпечки станут как новые.

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