Как отмыть зеленку из кожи и одежды: эффективные лайфхаки

Зеленка – антисептический препарат, который обычно используют при глубоких порезах или царапинах, для заживления ран и при лечении ветрянки. Это популярное и дешевое средство, которое, однако, не очень любят из-за насыщенного трудновыводимого цвета.

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Перед использованием зеленки нужно надеть перчатки и заранее защитить пол, мебель и текстиль старыми полотенцами, газетами или бумагой. Если неприятность все же случилась, OBOZREVATEL предлагает эффективные средства, которые избавят от пятен на разных поверхностях.

Как отмыть зеленку из кожи

Первое правило выведения зеленки – скорость. Этот препарат проще вывести пока он не подсох и глубоко не впитался в волокна ткани. Свежие пятна зеленки лучше удаляет раствор из хозяйственного мыла. Если зеленка уже успела высохнуть, можно попробовать и другие народные средства.

Лимон и спирт

Спирт и лимонный сок разбавляем в пропорции 5:1, наносим на ватный диск и обрабатываем грязные участки. После процедуры следует воспользоваться жирным кремом.

Отбеливатель с хлором

На ватный диск нужно нанести отбеливатель с хлором, обработать загрязненное место и смыть водой. Хлор – агрессивное вещество, поэтому для восстановления и смягчения кожи можно нанести немного 6% уксуса. Это очень радикальный способ, который не подойдет аллергикам и людям с чувствительной кожей. Хлор нельзя использовать на пораженных местах или вблизи царапин.

Лимонный сок

Это одно из самых безопасных средств от зеленки. Натрите загрязненный участок половинкой лимона и оставьте на 5 минут, затем смойте.

Перекись водорода

Перекись справится только со свежими пятнами. Смачиваем кусочек ткани или бинта и тщательно протираем руки.

Жирный крем и мыло

Натуральные растительные масла помогут при выведении новых пятен. Масло в чистом виде или смешанное с жирным кремом нанесите на ватный диск и приложите к зеленке на несколько минут, после чего смойте с помощью мыла. Процедуру можно повторять несколько раз.

Уходовые скрабы

Абразивная структура скрабов также поможет избавиться от пятен зеленки. Тщательно промойте кожу несколько раз, пока цвет не посветлеет.

Как вывести зеленку из-под ногтей

При открывании флакона часть воды может попасть под ногтевую пластинку. Очистить пятна поможет жидкость для снятия лака. После протирания жидкостью можно сделать ванночку с теплой водой и соком лимона.

Выведение пятен от зеленки из мебели и текстиля

Кожаную мебель можно обработать средством на основе спирта.

Тканевые покрытия рекомендуют протереть соком лимона и перекисью водорода.

Нелакированные поверхности от пятен очистит смесь пищевой соды и воды. А с лакированными придется потрудиться – поможет только профессиональная шлифовка.

Для пластика подойдут влажные салфетки с содержанием спирта, чистящие средства для стекла или экранов компьютера. Неокрашенные пластиковые поверхности спасет ацетон.

Из одежды пятна от зеленки удалят качественные магазинные отбеливатели.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как открыть бутылку с зеленкой и не запачкаться.

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