Как отмыть темный налет на столовых приборах: нужен только один ингредиент

Столовые приборы со временем теряют блеск. Обычной мойки становится недостаточно – чтобы избавиться от темного налета необходима тщательная чистка.

Видео дня

По словам экспертов, после мытья столовые приборы следует время от времени полировать. Сделать это можно с помощью куска шерстяной ткани, протерев ложку или вилку круговыми движениями со всех сторон. Но это довольно скучный и не слишком эффективный вариант. Об очень действенном лайфхаке, который вернет столовым приборам блеск читайте в материале OBOZREVATEL.

Средство для мытья посуды не всегда избавит от темного налета. А сделать столовые приборы сияющими поможет известный в народе "цитрусовый метод".

Это один из самых простых лайфхаков. Не следует готовить никаких растворов или смесей. Просто разрежьте лимон пополам и натрите потемневшие соком места на ложках или вилках.

Не торопитесь смывать, дайте кислоте время, чтобы подействовать. Полчаса будет достаточно. После этого промойте приборы под простой водой из крана. Использовать чистящие моющие средства или тереть губкой не нужно.

Напоследок насухо протрите ложки и вилки. Они будут сиять как новые.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что поможет избавиться от ржавчины на кухонных приборах.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.