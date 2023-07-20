Как отмыть силиконовые формы после выпечки: исчезнут жир и неприятный запах
Силиконовые емкости незаменимы в процессе выпечки. Они не пригорают, не выделяют токсичных веществ при высоких температурах, компактны и многофункциональны. Посуда из мягкого полимера эластичная, однако отличается прочностью и долговечностью.
Мыть силиконовые емкости следует после каждого применения. OBOZREVATEL собрал лучшие советы, которые помогут избавиться от устаревшего жира и неприятного запаха на формах для выпекания.
Что нельзя делать при мытье силиконовых форм
- В первую очередь следует дать емкостям время, чтобы остыть. Не бросайте горячие формы для выпечки в холодную воду.
- Не используйте жесткие щетки и абразивные средства для мытья – они могут повредить изделие.
- Не скребите формы ножом и не трите металлической щеткой. Это приведет к порче изделия.
- Агрессивные химические средства не подходят для мытья силиконовых форм. Пористая и мягкая структура изделия быстро впитает токсичные вещества.
Как отмыть и продезинфицировать формы для выпечки
Лимонная кислота
Лимонная кислота избавит от пригоревшего теста и нагара. В емкость налейте 3 литра горячей воды и добавьте 1 столовую ложку кислоты. Замочите силиконовые формы в растворе на 20 минут.
Чтобы избавиться от неприятного запаха, можно просто натереть формы лимоном, оставить на пару минут и сполоснуть водой.
Горчица
Горчица не только отмоет грязь, но и избавит от неприятного запаха. Смешайте горчичный порошок с моющим средством до образования однородной смеси, нанесите на силиконовые формы и оставьте на 15 минут. После замачивания вымойте изделие губкой и тщательно промойте под проточной водой.
Сода и уксус
На 2 стакана воды берем 2 столовых ложки соды и одну ложку уксуса. Для этого средства длинное замачивание не требуется, достаточно лишь на минуту поместить в смесь формы и осторожно потереть загрязненные места губкой.
Сода и мыльный раствор
В кастрюлю с 2 литрами воды эксперты советуют положить около 40 г хозяйственного мыла и 2 столовые ложки кальцинированной соды. Измельчать мыло на терке не обязательно, оно растворится под влиянием высоких температур. Прокипятите формы в растворе 15-20 минут, остудите и протрите губкой.
Можно ли мыть формы в посудомоечной машинке
Силиконовые формы нейтрально реагируют на термическое воздействие. Материал выдерживает высокую температуру воздуха в духовке, поэтому точно не испортится от кипятка.
Обычно изделия можно мыть в посудомоечной машинке, если на этикетке не указано иначе. Для них подходит практически любой режим.
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