Как отмыть пожелтевший пластик: пятна исчезнут на глазах

Очистить пятна из пластика иногда бывает очень трудно. И дело не только в обычных загрязнениях – со временем этот материал подвержен потере белизны, на нем появляются заметные пожелтения.

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Желтизна на пластике, к сожалению, частая проблема. Как отбелить материал с помощью подручных средств, разбирался OBOZREVATEL.

Вода и сода

От грязи, желтизны и плесени поможет избавиться пищевая сода. В небольшой емкости (например, тарелке) следует смешать воду и соду до консистенции пасты. Помните: самое главное – дать смеси время, чтобы подействовать. Потому нанесите средство на загрязненную поверхность на 20 минут. Затем смойте соду тряпкой или губкой и протрите пластик чистой водой.

Отбеливатель

Эксперты по уборке советуют попробовать еще один способ. Отбеливатель смешивают с теплой водой и наносят на пожелтевший пластик. Следует подождать 10-15 минут и смыть смесь с помощью губки. Затем высушите поверхность сухой салфеткой.

Нашатырный спирт

Если на пластике есть пятна от фломастера, жира, йода, зеленки и т.д., загрязнения можно отмыть, используя средства с нашатырным спиртом.

Также можно использовать лайфхак из мела, смешав его с белым зубным порошком. Пропорции советуют взять равнозначные, чтобы смесь получилась пастообразной. Средство следует нанести на пожелтение и, при необходимости, потереть. Но не нажимайте слишком сильно, чтобы на пластике не появились царапины.

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