Как отмыть пожелтевшее сиденье унитаза: бабушкины советы

Чистка туалета требует особой осторожности. Для идеальной гигиены следует обратить внимание на все участки, включая сидение и крышку унитаза, которые со временем пожелтеют. Причиной могут быть брызги жесткой воды или даже чистящие химические средства. В любом случае важно регулярно чистить и дезинфицировать поверхности.

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Сидение унитаза накапливает стойкую грязь и бактерии. Издание Sante Plus опубликовало действенные советы, которые помогут справиться с загрязнениями.

Мыльный раствор

Первым "очевидным" решением является использование мыльной воды. Практически все виды мыла обеспечивают удовлетворительный итог. Благодаря своим моющим и обезжиривающим свойствам средство для мытья посуды легко удалит стойкие загрязнения и пятна. На влажную губку или тряпку налейте несколько капель жидкости для мытья посуды. Очистите поверхность сиденья, уделяя особое внимание загрязненным участкам. После этого снова промойте влажной тряпкой и протрите мягким полотенцем.

Белый уксус

Белый уксус способен удалить стойкие желтые пятна с сиденьем унитаза.

Слегка смочите несколько бумажных полотенец раствором уксуса и воды (пропорция 1:1). Положите полотенца на сиденье и унитаз так, чтобы они покрывали всю поверхность. Сбрызните полотенца водой с уксусом, чтобы сделать их более влажными Оставьте на час, чтобы белый уксус подействовал. Снимите полотенца, протрите сиденье влажной губкой и промойте водой.

Лимонный сок

Лимонный сок обладает отбеливающими и дезинфицирующими свойствами. Смешайте чашку лимонного сока и несколько капель эфирного масла по вашему выбору. Перелейте раствор в бутылку с пульверизатором. Сбрызните лимонный сок на сиденье унитаза и оставьте на 15 минут. Затем промойте сиденье чистой водой и высушите сухой тканью.

Перекись водорода

Наполните пульверизатор перекисью водорода и обильно распылите раствор на сиденье унитаза. Оставьте средство на 10 минут, после чего протрите поверхность мягкой тканью.

Пищевая сода

В емкости смешайте три столовых ложки пищевой соды с небольшим количеством теплой воды. Должна получиться пастообразная смесь, которую следует нанести на сиденье унитаза. Дайте смеси примерно двадцать минут, чтобы подействовать. Затем протрите сиденье смоченной в воде тканью из микрофибры, чтобы удалить остатки продукта.

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