Как отмыть пластиковые выключатели: простые способы избавиться от желтизны

Белые выключатели и розетки смотрятся стильно и минималистично. Но с течением времени пластик, из которых они изготовлены, имеет склонность желтеть под действием солнечного света, постоянного контакта с руками и других факторов. К счастью, от этой желтизны можно довольно легко избавиться.

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OBOZREVATEL собрал несколько способов. Для них понадобятся недорогие средства, которые можно легко приобрести. Но начать все же следует не с самих рецептов, а с техники безопасности по уходу за розетками и выключателями.

Как отмыть выключатели безопасно

Прежде всего, не протирайте никакие точки под напряжением влажной тканью. Даже если она увлажнена небольшим количеством спирта. Через воду или спирт вас может ударить током.

Чтобы избежать риска поражения, лучше перед обработкой розеток и выключателей отключить их электропитание.

От пыли эти точки хорошо очищать старой кистью для макияжа или рисования. Он выметет все загрязнения даже из щелей. После этого можно приступать к отбеливанию желтизны. Вот что для этого понадобится.

Картофель

Картофельный сок отлично растворяет жир и грязь. Он справится и с желтым пластиком. Просто разрежьте картофелину пополам и протрите накладку на розетку или выключатель. После этого ее останется обтереть влажной салфеткой и просушить перед тем, как снова включить питание.

Пищевая сода

Это вещество – настоящий чемпион по удалению пятен. Из сухой соды и небольшого количества воды приготовьте густое пастообразное средство. Нанесите его на пожелтевшую пластиковую поверхность и осторожно потрите губкой. Далее аккуратно снимите остатки соды и чистым полотенцем отполируйте поверхность. Внимательно следите, чтобы средство не попало в отверстия розетки.

Белый уксус

Уксусная кислота низкой концентрации хорошо обезжиривает и очищает. А также отбеливает даже сильно пожелтевший пластик. В уксусе можно замочить пластиковые части, предварительно сняв их с розеток и выключателей. Для замачивания лучше использовать смесь равных частей уксуса и воды. Детали должны полежать в ней около часа. Затем их можно потереть губкой для чистоты и блеска. Перед установкой назад детали должны полностью высохнуть.

Жидкость для снятия лака

Независимо от того, содержит ли это средство ацетон или другой растворитель, оно может справиться с пожелтением. Но перед применением его необходимо опробовать в незаметном месте, ведь некоторые виды пластика он может повредить. Наносить жидкость нужно с помощью салфетки из микрофибры. Она должна быть едва увлажнена. Перед включением в сеть все розетки и выключатели должны полностью просохнуть от растворителя.

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