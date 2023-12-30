Как отмыть мутные стеклянные крышки: два надежных лайфхака

Сковородки или кастрюли со стеклянными крышками очень удобны в использовании, можно контролировать процесс приготовления пищи, не выпуская горячий воздух. Но со временем стекло становится мутным и тусклым и крышки теряют свои функции и привлекательный внешний вид.

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OBOZ.UA нашел два надежных лайфхака, которые помогут справиться с этим. Для этого вам понадобятся простые ингредиенты.

Хозяйственное мыло, сода

Хозяйственное мыло – это эффективный помощник в уборке и стирке, который не повредит и не испортит поверхность. В небольшой емкости смешайте пищевую соду, стиральный порошок и натрите на терке небольшой кусочек мыла. Добавьте немного теплой воды и все перемешайте, чтобы образовалась густая паста.

Нанесите смесь на крышку и оставьте на 30-40 минут. Затем тщательно все протрите чистой губкой и вы увидите, как жир и загрязнение исчезают. Также используйте зубную щетку для очистки труднодоступных мест.

Еще один доступный раствор из хозяйственного мыла, соды, уксуса и средства для мытья посуды поможет решить распространенную проблему.

Для этого натрите мыло на терке, добавьте соду, несколько капель моющего средства и уксус, чтобы образовалась густая паста. Раствор нанесите на стекло и оставьте на 30-40 минут. Протрите все жесткой губкой и промойте под проточной водой.

Эти простые методы обеспечат эффективное удаление мутности и жира, и крышки снова будут блестеть от чистоты.

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