Как отмыть кран от ржавчины: средство, от которого пятна исчезнут на глазах

Ржавчина может появиться на кране из-за множества причин. Это может быть следствием использования абразивных моющих средств и агрессивных очистителей.

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По словам экспертов, вода содержит вещества, которые входят в состав почвы и оседают на канализационных трубах. Например, сероводород в водопроводной воде может вызвать коррозию, а хлор и магний приводит к образованию известкового налета. Итак, если вы столкнулись с проблемой ржавчины на кране – паниковать и сразу покупать новый не стоит. Как быстро и дешево избавиться от ржавчины читайте в материале OBOZREVATEL.

Лайфхак от ржавчины на кране

Конечно, можно использовать дорогостоящие химические средства. Но есть один лайфхак, который поможет оперативно и экономно удалить ржавчину.

Необходимо взять только три ингредиента: лимон, соль и уксус. Разрежьте лимон посредине. Одну половинку мокните в соль и тщательно натрите ею ржавый кран.

Бумажное полотенце обильно смочите уксусом. Затем "закутайте" этим полотенцем кран. Оставьте его на 30 минут. Ржавые пятна должны исчезнуть.

Эксперты советуют дополнительно протереть кран смоченной в детском масле салфеткой.

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