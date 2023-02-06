Как отмыть деревянную мебель: грязь и пятна исчезнут на глазах благодаря простому способу

На деревянной мебели обычно скапливается много пыли. Лайфхаки по использованию натуральных ингредиентов помогут отмыть даже самую старую грязь на столах и шкафах.

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Вместо применения химических средств, которые только испортят мебель, добавление мыла может решить много проблем. Детали рассказало издание Sante Plus.

Лайфхак с мылом

Следует отметить, что существует несколько видов древесины со своими различными характеристиками. Для оптимального очищения необходимо применять средство, адаптированное к каждому типу древесины. Брусок мыла может даже помочь очистить поверхности из дерева и удалить стойкие пятна.

К примеру, черное мыло идеально подходит для мебели из необработанной древесины.

Эксперты советуют развести столовую ложку жидкого чёрного мыла в 1 литре горячей воды. Затем возьмите щетку с мягкой щетиной или ткань из микрофибры. Тщательно и осторожно протрите мебель и промойте ее влажной тряпкой.

Еще один простой рецепт позволит очистить мебель мгновенно и без химикатов. Нужно только натереть мылом мебель или деревянное двери. Это, кстати, поможет сберечь поверхности от домашних любимцев. Кошки или собаки откажутся от привычки царапать когтями или грызть деревянные поверхности.

Лайфхак с содой

Для лакированных поверхностей можно использовать соду. Налейте в емкость тёплую воду и добавьте 1 стакан соды. Смешайте раствор. После этого возьмите губку, смочите ее во смеси и протрите деревянную мебель. Напоследок следует вытереть поверхности салфеткой из микрофибры.

Лайфхак с лимоном

Если ваша мебель очень грязная, используйте лайфхак с содой и лимоном. Сначала эксперты советуют разрезать лимон пополам и натереть дерево. Пока кислота действует, приготовьте специальную пасту. 2 столовых ложки соды смешайте с теплой водой до образования "кашки". Смесь следует нанести на наиболее загрязненные участки поверх лимонной кислоты и протереть губкой. Затем промойте чистой водой и оставьте высыхать.

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