Как отличить натуральную кожу от искусственной: советы по выбору обуви

Несмотря на то, что производители научились изготавливать достаточно качественную искусственную кожу, она до сих пор уступает в долговечности и выносливости натуральной. Поэтому часто мы стремимся покупать обувь именно из натуральной кожи – она прослужит дольше и будет носиться лучше.

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Но как отличить натуральный материал от искусственного? OBOZREVATEL собрал несколько лайфхаков, которыми пользуются даже профессионалы.

Проведите тест прикосновением

Натуральная кожа обычно мягкая, слегка эластичная и зернистая на ощупь. Искусственный материал по этим показателям от нее отличается. Поэтому подержите изделие в руке. Природный материал равномерно прогреется и остынет не сразу. В то время как искусственная кожа будет холодной, похожей на пластик и не будет растягиваться.

Понюхайте материал

Натуральная кожа имеет выразительный запах, часто описываемый как землистый, деревянный, дубовый или просто кожаный, тогда как искусственная кожа его не имеет. Дешевый синтетический материал может пахнуть пластиком или обладать химозным ароматом, тогда как высококачественная искусственная кожа не будет иметь запаха вообще.

Проверьте зернистость

Натуральная кожа всегда имеет неоднородную текстуру поверхности с холмиками и порами на поверхности, хорошо ощущаемыми на ощупь. Заменитель всегда будет более гладким. Даже если он отлично имитирует натуральную текстуру.

Попробуйте тест открытым огнем

Провести такое испытание дадут далеко не в каждом магазине и использовать огонь надо очень осторожно, однако он покажет точно – натуральна кожа или нет. Удерживайте спичку или зажигалку в незаметном месте вплотную к материалу в течение 5-10 секунд. Если он от этого загорается или издает химический запах – вы имеете дело с заменителем. Натуральная кожа обугливается и пахнет жжёными волосами.

Обратите внимание на края

Поскольку искусственная кожа изготавливается машинным способом, она имеет идеально гладкие края и аккуратную отделку. Срез натуральной кожи будет иметь неровности и может выглядеть довольно грубо. К тому же она в срезе будет однородной, не делиться на слои.

Проведите тест на сгибе

Поскольку искусственная кожа более жесткая, чем натуральная, гнутся они по-разному. Естественный материал гнется достаточно просто, естественным образом морщится и несколько меняет цвет на сгибе.

Нанесите немного воды на поверхность

Натуральная кожа впитывает влагу, в то время как искусственная на это не способна. Потому нанесите несколько капель на поверхность материала. Даже обработанная водоотталкивающим средством натуральная кожа впитает небольшое количество воды, тогда как на искусственной она будет просто лежать каплей.

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